ساختن ایران و معرفی انقلاب دو ماموریت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ، رؤسای قوای مقننه و قضائیه دوشنبه شب در میهمانی رئیس جمهور شرکت کردند.



در این نشست صمیمی که در دفتر رئیس جمهور برگزار شد دکتر محمود احمدی نژاد میزبان آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان رهبری بود.



همچنین در این نشست دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور، دکتر الهام سخنگوی دولت، ثمره هاشمی مشاور ارشد و سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور حضور داشتند.



دکتر احمدی نژاد در این نشست صمیمی در سخنانی تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی هدیه بزرگ الهی نه تنها به ملت ایران، بلکه به بشریت بود.



رئیس جمهور افزود : مسوولیت پرچمداری حرکتی که جنس آن از جنس حرکت انبیا الهی است بر عهده ملت ایران و علمای عامل و پیرو خط ولایت است.



دکتر احمدی نژاد گفت : دو مسوولیت سنگین برعهده ملت ایران است که مسوولیت اول همانا ساختن ایران است. پیام مکتب و آرمانهای یک انقلاب زمانی مورد استقبال قرار می گیرد که با الگوهای عملی همراه باشد و از این رو، سوق دادن بشریت به سمت قله کمال و حیات طیبه لازم است و باید الگویی از آن را در جامعه اسلامی ایجاد کنیم.



رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه فرهنگ و ساز و کار اداری ما باید به سرعت به سمت ابتناء به احکام نورانی اسلام تغییر و تحول پیدا کند تا بتوانیم بگوییم به جامعه الگو و شاهد رسیده ایم، افزود : به فضل الهی این حرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است و با وجود موانع سنگین، این موانع را از پیش پا برداشته و حرکت عمومی انقلاب اسلامی در جهت ساختن جامعه الگو و نمونه شتاب بیشتری گرفته است.



رئیس جمهور یادآور شد : ماموریت دوم معرفی انقلاب اسلامی به جهان بشریت است. اکنون بشریت به نقطه عدم رضایت از وضع موجود رسیده و در جستجوی یک زندگی بهتر است و این موضوع در ذهن ملتها در حال شکل گیری است. بر این اساس، تنها مکتب کاملی که می تواند جامعه بشریت را به سعادت برساند اسلام ناب محمدی (ص) است.



دکتر احمدی نژاد تصریح کرد : باید این مکتب والگو را تبیین و به ملتهای تشنه دنیا معرفی کنیم و در صدر کسانی که این مسوولیت برعهده شان است علمای عامل هستند، علمایی که اندیشه الهی را از سرچشمه وحی و از زبان پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) دریافت می کنند.



در ادامه این نشست صمیمی تعدادی از اعضای مجلس خبرگان دیدگاههای خود را در باره مسائل مختلف مطرح کردند.