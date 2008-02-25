دادگاه اردن پنج نفر را به زیر نظرگرفتن مراکز نظامی این کشور متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه امنیت اردن ادعا کرد: "این پنج نفر عضو جنبش حماس هستند و متهم به زیر نظر داشتن مراکز نظامی اردن و سفارت اسرائیل در امان هستند".

اما حزب جبهه عمل اسلامی اردن شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین و از برجسته ترین احزاب مخالف دولت اردن گفت که چهار نفر از این بازداشت شدگان از اعضای این حزب هستند.

براساس پرونده اتهامی این پنج نفر که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، دادگاه اردن آنها را "به کسب چیزها و اطلاعاتی" متهم کرده است که "باید برای حفظ سلامت کشور محرمانه باقی می ماند".

این متهمان شامل ثابت ابو الحاج، عزام حلمی جابر، محمد الخوجه، طالب عبد الله وسلیم الحوسانی هستند که از اول اوت تا 25 سپتامبر سال گذشته بازداشت شده اند و درصورت محکومیت با مجازات 15سال زندان روبرو خواهند شد.

در پرونده اتهامی آنها همچنین ادعا شده است: این افراد "اعضای جنبش مقاومت اسلامی (حماس) هستند که آموزش های نظامی و امنیتی آموخته اند و ماموریت یافته اند تا در صحنه اردن در دو محور جذب اعضا برای فعالیت به نفع حماس و زیر نظر گرفتن مراکز نظامی مرزی اردن و عکس برداری از آن و همچنین زیر نظر گرفتن محل سفارت اسرائیل در امان کار کنند.

این درحالی است که زکی بنی ارشید دبیرکل حزب جبهه عمل اسلامی اردن امروز به خبرگزاری فرانسه گفت: چهار نفر، از اعضای این حزب هستند و ما هیچ اطلاعاتی نداریم که به ارتباط آنها با جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اشاره کند.