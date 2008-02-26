رقابتهای ورزشی شرکتهای تابعه وزارت نیرو در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این رقابتها که شش تیم از برق منطقه ای گیلان، آب و فاضلاب روستایی، آب منطقه ای، شرکت توزیع برق منطقه، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق حضور داشتند در رشته شطرنج شرکت توزیع برق اول شد و تیم های آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق دوم و سوم شدند.

در تنیس روی میز نیز شرکت توزیع برق به مقام نخست دست یافت و تیم های مدیریت تولید برق و آب منطقه ای عناوین بعدی را بدست آوردند.

در رشته شنا در رده سنی زیر 30 سال "علیرضا محمدی " از آب و فاضلاب روستایی، زیر 35 سال "محمدرضا عبید" از توزیع برق، زیر 40 سال "سیداسماعیل حسین زاده " از آب منطقه ای، زیر 35 سال "احمد رضایی " از برق منطقه ای و بالای 45 سال "مهدی بدرخواهان " از آب منطقه ای عناوین برتر را کسب کردند.

در دو میدانی در رده سنی زیر 30 سال "ابوذر شجاع " ازتوزیع برق، زیر 35 سال "مسعود کارگر" از توزیع برق، زیر 40 سال "مجید رونقی " از برق منطقه ای، زیر 45 سال "پرویز پیروی " از مدیریت تولید برق و بالایی 45 سال "مجید رخشنده " از برق منطقه ای گیلان به مقام های اول دست یافتند.