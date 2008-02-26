برگزاری سمبلیک فینال لیگ برتر بسکتبال / قهرمان؛ آیدین نیکخواه بهرامی

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر موفقیتی است که بسکتبال ایران طی سال های گذشته به آن دست پیدا نکرده باشد و ورزش ایران را به واسطه آن به قله سرافرازی و سربلندی نرسانده باشد.

عنوان نخست رقابت های باشگاه های آسیا، قهرمانی در جام ملت های آسیا، کسب مجوز حضور درالمپیک به عنوان مهمترین رویداد جهانی ورزش، دستیابی به جایزه اسکار فیبا به عنوان اولین کشور آسیایی و ... همه و همه موفقیت های است که تنها در طول یک سال گذشته نصیب بسکتبال ایران شده است.

روی آوردن تیم های بسکتبال به بخش های خصوصی نیز قسمتی دیگر از رشد و ترقی بسکتبال ایران به حساب می آید، طوریکه 6 تیم از مجموع 12 تیم شرکت کننده در لیگ برتر امسال از حمایت های بخش های خصوصی برخوردارند.

همه این موفقیت ها در حالی یکی پس از دیگری بسکتبال ایران را درخشان کرده اند که هنوز به لحاظ فرهنگی موفقیت قابل ذکری دراین رشته به دست نیاورده ایم.

جدال بین تماشاگران و بعضا با بازیکنان تیم های مختلف رقابت های لیگ برتر و دسته اول در شهرهای مختلفی چون شیراز‏، ماهشهر و ... که آخرین بار آن هم در اصفهان اتفاق افتاد و حتی منجر به اعتراض شدید مازندرانی ها و انصراف آنها از ادامه بازی ها شد، نشان می دهد به لحاظ مسائل فرهنگی هنوز به جایگاه شایسته و در خور شانی نرسیده ایم.

شاید همین موضوع باعث شده که برخی از اهالی قدیمی بسکتبال خواستار برگزاری فینال مسابقات لیگ برتر به صورت سمبیلیک شوند. آنها می خواهند برای اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ اخلاق ورزشی در میان ورزشکاران بسکتبالیست و تماشاگران این رشته گروهی و همچنین زنده نگه داشتن یاد و خاطره ”آیدین نیکخواه بهرامی“ که ازدست دادن وی تلخ ترین حادثه ملی و باشگاهی بسکتبال ایران در سال 86 بود، دیدار نهایی رقابت های لیگ برتر به صورت نمادین بین دو تیم فینالیست برگزار شده و مرحوم ”آیدین نیکخواه بهرامی“ به عنوان قهرمان واقعی مسابقات امسال معرفی شود.

این افراد معتقدند اجرای چنین برنامه ای به جلوگیری از ایجاد حاشیه های احتمالی در جریان دیدار فینال و کاهش حساسیت های کاذب آن هم کمک می کند و دو تیم می توانند بدون درگیر شدن با حساسیت بازی قدرت واقعی خود را به نمایش بگذارند.

قاسم کیانی کارشناس بسکتبال کشورمان یکی از متقاضیان اجرای این برنامه است: "اگر چنین برنامه ای اجرا شود آیدین در بسکتبال ایران و بسکتبال ایران درجهان تاریخی می شوند. حتی بسیاری از کشورها می توانند از این اقدام انجام شده دربسکتبال ایران پیروی کنند. حال که بسکتبال ما به لحاظ فنی در جهان مطرح شده است باید به لحاظ فرهنگی هم خود را بالا بکشیم وگرنه اعتبار بسکتبال ماخدشه دار می شود. یکی از راه های نتیجه بخش در این زمینه هم برگزاری بازی فینال به این صورت است."

پیشنهاد برگزاری نمادین و سمبلیک بازی فینال مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور با استقبال محمد سیدانلو مدیر کل دفتر امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی روبه رو شده است: " این پیشنهاد، خوب و قابل بررسی است به خصوص اینکه مرحوم آیدین نیکخواه بهرامی یکی از بااخلاق ترین ورزشکاران ما بود. البته باید جنبه های مختلف این برنامه را در نظر گرفت، فدراسیون مربوطه هم علاوه بر لحاظ کردن مسائل فنی از دیدگاه های صاحب نظران باید بهره ببرد. مردم ما دارای اندیشه های عاطفی غنی بوده و نیازمند پیروی از یک رفتار الگویی مناسب هستند. پس اگر به هر دلیلی امکان اجرای این پیشنهاد وجود نداشته باشد می توان فکری دیگری اندیشید تا به واسطه آن، هم یاد آیدین نیکخواه بهرامی زنده نگه داشته شود و هم تبعیت از فرهنگ اخلاق صحیح ورزشی رواج پیدا کند. "

این در حالیست که عبدالرضا ساور معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی موافقت چندانی با عملی شدن این پیشنهاد ندارد: "گرامیداشت یاد و خاطره ورزشکاران از دست رفته پسندیده و قابل حمایت است اما نباید یک بازی رسمی به طور کامل تحت الشعاع این کار قرار بگیرد مگر اینکه یک تورنمنت ویژه برای اجرای این برنامه برگزار شود، درمورد لیگ برتر هم می توان نام آیدین نیکخواه بهرامی را برروی کاپ قهرمانی گذاشت و یا نهایتا بازی فینال را با نام وی برگزار کرد. درمجموع فدراسیون بسکتبال ملزم است برای اتخاذ هر تصمیم و اقدامی دراین زمینه یک نشست اضطراری تشکیل داده، موضوع را بررسی و آن را با اکثریت آرا تصویب کند چرا که درتقویم سالیانه که در مجمع هر فدراسیونی تصویب می شود، برنامه همه مسابقات تایید می شود و باید براساس همان برنامه پیش رفت."

البته نباید فراموش کرد که برگزاری نمادین یک بازی رسمی حتی در مرحله فینال مسابقات منافاتی با روح قوانین ندارد، همان طور که در جریان برگزاری اولین دوره پیکارهای قهرمانی غرب آسیا، کنفدارسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) ‌تیم های صباباتری و ساجس لبنان را به طور مشترک به عنوان قهرمان معرفی کرد.

قاسم کیانی نیز این موضوع را تایید می کند:" اگر این کار برخلاف قوانین بود مسئولان ورزش کشورمان همان موقع نسبت به اقدام وابا اعتراض می کردند. البته داشتن قهرمان غیرتیمی و انجام سمبلیک بازی فینال تا حالا درهیچ کشوری انجام نشده است اما ایران می تواند یک کشور پیشگام دراین زمینه باشد تا ثابت کند از نظر ارزشمندی، مادیات را در درجه دوم اهمیت قرار می دهد و در وهله اول به معنویات و روحیه پهلوانی اهمیت می دهد."

به هرروی اگر هرکاری به صورت پایه ای و اصولی انجام شود نتایج خوشایندی به دنبال خواهد داشت. برگزاری دیدار نمادین بین دو فینالیست مسابقات بسکتبال لیگ برتر هم اگر به دور از تظاهر نمایی، با اهداف خیرخواهانه و البته با صلابت همیشگی اما بدون توجه به جنبه های قهرمانی انجام شود و به اعتبار یک دوره مسابقه لطمه ای وارد نکند می تواند در جهت گسترش فرهنگ اخلاق در ورزش مفید فایده باشد.

قطعا مسئولان فدراسیون بسکتبال، مدیران، مربیان و بازیکنان باشگاه های ما اگر به جنبه معنویات و ارزش های اخلاقی درورزش بیشتر از بعد قهرمانی آن بها ندهند به اندازه آن اهمیت می دهند، بنابراین این پیشنهاد را بررسی و با بهترین تصمیم نسبت به آن واکنش نشان می دهند.

اگر چنین برنامه ای در فینال لیگ 86 اجرا شود به نقطه عطفی در بسکتبال ایران تبدیل می شود و اگر به هر دلیلی انجام آن لغو شود، پیشنهاد ارائه شده را می توان برای سایر مسابقات جاودان نگه داشت.