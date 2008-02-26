مخالفتی با برگزاری فینال نمادین ندارم/نمی توان بی محابا تصمیم گیری کرد

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر رعایت اخلاق صحیح ورزشی در میادین مختلف اظهارداشت: هر گونه اقدامی در جهت کمک به توسعه و گسترش روحیه پهلوانی و اخلاقی باید طبق اصول و برنامه ریزی منطقی انجام شود.

وی به پیشنهاد برخی از کارشناسان بسکتبال در مورد برگزاری دیداری نمادین بین دو تیم فینالیست لیگ برتر و معرفی آیدین نیکخواه بهرامی به عنوان قهرمان واقعی اشاره کرد و افزود: شخصا با نفس این کار موافق هستم اما برای عملی کردن آن نمی توان بی محابا تصمیم گیری کرد، باید جنبه های زیادی را در نظر گرفت و ازدیدگاه های مختلف نیز مطلع شد.

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: به هر حال تیم هایی که به فینال راه پیدا می کنند زحمت زیادی را متحمل شده اند و دوست دارند مزد تلاش یکساله خود را با کسب عنوان قهرمانی بگیرند. نمی توان آنها را مجبور به کنار گذاشتن این عنوان کرد و داشتن این انتظار تا حدی غیر منطقی است.

مشحون تصریح کرد: با این حال اگر پیشنهاد انجام بازی نمادین در مرحله فینال به صورت پایه ای و اصولی ارائه شده باشد و بدور از هر گونه تظاهر نمایی، ورزش بسکتبال را به سطح بالایی از مسائل فرهنگی و اخلاقمداری سوق دهد از آن استقبال کرده و مورد بررسی قرار می دهم.

رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه این فدراسیون برای گرامیداشت نام و یاد آیدین نیکخواه بهرامی هر کاری انجام خواهد داد، تاکید کرد: معرفی این بازیکن از دست رفته که در زمان حیاتش الگوی اخلاقی مناسبی برای هم تیمی ها و اطرافیانش بود، به عنوان قهرمان لیگ و یا انجام هر کار دیگری در جهت زنده نگه داشتن نام و یاد وی نباید به ارزش های به جامانده از او لطمه ای وارد کند.

وی اظهارداشت: در مجموع فدراسیون بسکتبال از هر کاری برای حفظ شخصیت ورزشکاری این بازیکن و نیز جلوگیری از تنش در میادین مختلف حمایت می کند به شرطی که بر اساس یک برنامه ریزی مدون طراحی شده باشد و منجر به تضعیف و کاهش سطح مسابقات باشگاهی نشود.