اعظم بروجردی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "دکتر مجید سرسنگی قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معتقدند جشنواره تئاتر بانوان باید با شدت و گستردگی بیشتر به کار خود ادامه دهد و پیشنهاد دادند بخش غیرحرفه‌ای شامل زنان خانه‌دار عضو فرهنگسراها و کانون‌های نمایش نیز در جشنواره هفتم برای خود جایگاهی داشته باشند."

وی ادامه داد: "من ابتدا فکر می‌کردم این اتفاق نمی‌تواند در این دوره محقق شود، ولی وقتی با کارشناسان کانون‌ها و فرهنگسراها صحبت کردم و بررسی‌هایی انجام دادم متوجه شدم می‌توان این بخش را نیز در جشنواره هفتم در کنار بخش تئاتر حرفه‌ای داشت و به این وسیله می‌توان باعث گسترش تئاتر خانگی شد و تئاتر را به میان مردم و خانه ها برد."

دبیر جشنواره تئاتر بانوان افزود: "ما این بخش را با نام تئاتر خانگی به صورت آزمایشی در تهران به جشنواره هفتم اضافه کردیم. اگر این طرح نتیجه بدهد در سال 88 به صورت سراسری در جشنواره هشتم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تا به حال هم چهار گروه جذب این بخش شده‌اند و با کمک کانون‌های نمایش تا زمان برگزاری دوره هفتم بخش تئاتر خانگی را تقویت خواهیم کرد."

این کارگردان تئاتر در ادامه توضیح داد: "در حال حاضر در اکثر مهدهای کودک مادران برای کودکان خود نمایش‌هایی اجرا می‌کنند و برخی زنان خانه‌دار نیز برای پر کردن اوقات فراغت خود جذب کانون‌های نمایش شهرداری‌ها می‌شوند که ما این بخش از فعالیت بانوان را تحت پوشش بخش تئاتر خانگی جشنواره تئاتر بانوان قرار می‌دهیم."

بروجردی در پایان خاطرنشان ساخت: "هفتمین دوره جشنواره تئاتر بانوان بدون تأخیر در موعد مقرر خود که هفته زن و میلاد مسعود حضرت زهرا (س) است در تیرماه 87 برگزار خواهد شد و ما سعی می‌کنیم بخش تئاتر خانگی نیز تا این زمان آماده شود. زیرا من معتقدم نام و میلاد حضرت زهرا (س) برکتی خاص به جشنواره سراسری تئاتر بانوان می‌دهد."