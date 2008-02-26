مذاکرات رایس در پکن با دستورکار ایران،کره شمالی و سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کاندولیزا رایس" در سفر خود به چین با "هو جین تائو" رئیس جمهور و جمعی دیگر از مقامهای بلند پایه این کشور دیدار خواهد کرد.

بر همین اساس مهمترین محورهای مذاکرات رایس در چین را موضع پکن در برابر برنامه خلع سلاح هسته ای کره شمالی و یافتن راهی برای تسریع روند این طرح، همراه کرن پکن با واشنگتن برای افزایش فشارها بر تهران به سبب ادامه برنامه هسته ای ایران ، همچنین بحران دارفور، مسئله تایوان و حقوق بشر تشکیل می دهند.

سفر رایس به آسیا روز گذشته با ورود او به کره جنوبی آغاز شد و با سفر به ژاپن به پایان می رسد.

به گزارش مهر، رایزنی با مقامهای چین برای همراه کردن این کشور با آمریکا برای افزایش فشارها بر ایران و صدور قطعنامه جدید علیه تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی انجام می شود که هنوز پکن واکنشی به گزارش روز جمعه سوم اسفند مدیرکل آژانس بین المللی انرژی درباره پاسخگویی ایران به ابهامات موجود در پرونده هسته ای خود، نشان نداده است.