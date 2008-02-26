به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که با حضور دبیر ستاد گردشگری جنگ و مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دزفول برگزار شد، طی تفاهم نامه ای بین مهندس صادق محمدی رئیس سازمان میراث فرهنگی خوزستان و سردار سعیدی فر مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مقرر شد احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول تا پایان فروردین ماه سال 1387 به پایان برسد.

در این مرکز که بنای ساختمان آن با حمایت و اختصاص بودجه از طرف سازمان میراث فرهنگی و توسط بنیاد حفظ آثار احداث شد، آثار و ارزشهای دفاع مقدس به نمایش درمی آید.

شهر دزفول در استان خوزستان از جمله شهرهایی است که با آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق مورد حمله قرار گرفت و هواپیماهای عراقی در نخستین روز جنگ به شیوه نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در جنگ شش روزه اعراب به پایگاه های نیروی هوایی ایران حمله کردند که پایگاه چهارم شکاری دزفول یکی از این پایگاه ها بود. پس از آن در طول هشت سال عراق بارها به دزفول با بمب و موشک حمله کرد به طوری که این شهر در میان کشورهای حوزه خلیج فارس به «بلد الصواریخ» یعنی «شهر موشکها» مشهور شد. پس از جنگ نیز به پاس مقاومت مردم این شهر به عنوان شهر نمونه انتخاب شد. دزفول در دوران دفاع مقدس 2600 شهید به انقلاب و اسلام اهدا کرد.