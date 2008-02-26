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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۱۲

ناوگان تاکسیرانی کرمان سال آینده گسترش می یابد

ناوگان تاکسیرانی کرمان سال آینده گسترش می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی استان کرمان از افزایش ناوگان تاکسی در این استان در سال آینده خبر داد.

علی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای رفاه حال شهروندان کرمانی با توجه به ازدحام پایان سال در اکثر خطوط مسافربری شهری، 15 دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی اضافه شده این درحالی است که تاکسی ویژه بانوان نیز در کرمان راه اندازی شده است و بانوان کرمانی می توانند از این سیستم ویژه بانوان استفاده کنند.

منصوری خاطرنشان کرد: نرخ کرایه تاکسیها در کلیه مسیرها هیچ گونه تغییری نکرده است و در صورت تخلف رانندگان تاکسی با موارد تخلف به شدت برخورد می شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر در بعضی از ساعات روز به دلیل شلوغی، کمبود تاکسی در خطوط مشاهده می شود که برای حل کوتاه مدت این مشکل، سازمان تاکسیرانی بر اساس ظرفیت محل و منطقه تاکسی ها را تقسیم بندی می کند.

منصوری یادآور شد: تاکسی داران متقاضی بیمه شخص ثالث برای استفاده از این بیمه می توانند با مراجعه به سازمان تاکسیرانی و دریافت معرفی نامه به بانک مربوط اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.  

کد مطلب 645735

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