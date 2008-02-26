وزیر علوم در گفتگو با مهر خبر داد: تلاش وزارت علوم برای رفع مشکل معارضین زمین دانشگاهها

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر در این خصوص گفت : متاسفانه 5 دانگ زمینهای دانشگاه ایلام به دانشگاه و یک دانگ دیگر به دیگران تعلق دارد که برای زمینها معارض پیدا شده است. دانشگاه خلیج فارس بوشهر نیز از دانشگاههایی است که زمینهای آن معارض دارد.

وزیر علوم با بیان اینکه از مسئولین و مردم استان خواستار کمک هستیم، یادآور شد: در دنیا مرسوم است که به دانشگاههای مادر کمک می شود و دانشگاه هایی که امروز با معارض روبرو شده اند نیز دانشگاه مادر استان خود هستند و از معارضین زمینهای این دانشگاهها می خواهیم که به دانشگاه کمک کنند.

محمد مهدی زاهدی با بیان اینکه خرید یک دانگ زمین های دانشگاه ایلام هزینه کلانی دارد و از عهده دانشگاه خارج است، گفت : دانشگاه منجر به توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و بسترسازی برای اشتغال مولد منطبق با رفع نیازهای استان می شود، بنابراین از معارضین زمینهای دانشگاههایی نظیر ایلام و مردم و مسئولان این استان خواستاریم که به دانشگاه مادر خود کمک کنند.