  1. بین الملل
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۰

سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد

مخالفت آمریکا با استعفای مشرف در پی درخواست احزاب پیروز انتخابات

مخالفت آمریکا با استعفای مشرف در پی درخواست احزاب پیروز انتخابات

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به پیروزی مخالفان رئیس جمهور پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور و افزایش فشارها بر "پرویز مشرف" برای استعفا از سمت خود اعلام کرد: آمریکا همچنان به حمایتهای خود از مشرف ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"دانا پرینو" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : جرج بوش به خاطر تمام اقداماتی که مشرف در راه مبارزه با تروریسم انجام داده و در این راه به آمریکا نیز کمک کرده، به حمایتهای خود از مشرف ادامه می دهد.

سخنگوی کاخ سفید افزود : اگر شما به اقدامات مشرف نگاه کنید متوجه مطلب می شوید؛ او از ارتش خداحافظی کرد؛ انتخابات را آزاد برگزار و حالت فوق العاده را لغو کرد، او تمام این اقدامات را انجام داده، بنابراین دلیلی برای استعفای مشرف از سمت ریاست جمهوری پاکستان وجود ندارد و آمریکا همچنان به حمایت از مشرف ادامه می دهد.

کاخ سفید در حالی به حمایتهای خود از مشرف ادامه می دهد که بعد از پیروزی حزبهای مردم و مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات پارلمانی پاکستان، فشارها بر مشرف برای استعفا افزایش یافته و در تازه ترین این فشارها روز گذشته "نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان خطاب به مشرف گفته بود : مشرف باید هر چه زودتر از سمت خود استعفا دهد، این کار برای مشرف بهتر خواهد بود چون مردم سخن خود را در انتخابات گفتند.

انتخابات پارلمانی پاکستان دوشنبه 18 فوریه (29 بهمن ماه) برگزار شد و حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف و حزب مردم به رهبری فرزند بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان (که در آخرین روزهای سال گذشته میلادی ترور شد) دو حزبی هستند که در در انتخابات به پیروزی رسیدند و حزب پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در جایگاه سوم قرار گرفت.

کد مطلب 645744

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه