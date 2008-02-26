مخالفت آمریکا با استعفای مشرف در پی درخواست احزاب پیروز انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"دانا پرینو" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : جرج بوش به خاطر تمام اقداماتی که مشرف در راه مبارزه با تروریسم انجام داده و در این راه به آمریکا نیز کمک کرده، به حمایتهای خود از مشرف ادامه می دهد.

سخنگوی کاخ سفید افزود : اگر شما به اقدامات مشرف نگاه کنید متوجه مطلب می شوید؛ او از ارتش خداحافظی کرد؛ انتخابات را آزاد برگزار و حالت فوق العاده را لغو کرد، او تمام این اقدامات را انجام داده، بنابراین دلیلی برای استعفای مشرف از سمت ریاست جمهوری پاکستان وجود ندارد و آمریکا همچنان به حمایت از مشرف ادامه می دهد.

کاخ سفید در حالی به حمایتهای خود از مشرف ادامه می دهد که بعد از پیروزی حزبهای مردم و مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات پارلمانی پاکستان، فشارها بر مشرف برای استعفا افزایش یافته و در تازه ترین این فشارها روز گذشته "نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان خطاب به مشرف گفته بود : مشرف باید هر چه زودتر از سمت خود استعفا دهد، این کار برای مشرف بهتر خواهد بود چون مردم سخن خود را در انتخابات گفتند.



انتخابات پارلمانی پاکستان دوشنبه 18 فوریه (29 بهمن ماه) برگزار شد و حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف و حزب مردم به رهبری فرزند بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان (که در آخرین روزهای سال گذشته میلادی ترور شد) دو حزبی هستند که در در انتخابات به پیروزی رسیدند و حزب پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در جایگاه سوم قرار گرفت.

