طرح مجدد پیش نویس آمریکا و انگلیس علیه ایران در جلسه جمعه شواری امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلماتهای غربی ناشناس اما مرتبط با شورای امنیت به زعم خود ابراز اطمینان کردند که برای تصویب قطعنامه مذکور رای لازم وجود دارد. برای تصویب این قطعنامه به 9 رای و وتو نشدن آن از سوی هیچ یک از پنج عضو دائم شورای امنیت ( آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه) نیاز است.

نشست شب گذشته گروه موسوم به 1+5 در حالی در واشنگتن به پایان رسید که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این شش کشور بر تمایل خود برای ادامه رویکرد دو مسیر ( چماق و هویج) برای برنامه هسته ای ایران تاکید کردند.

این موضوع در حالی مطرح می شود که درانتشار گزارش اخیر البرادعی باردیگر برصلح آمیز بودن وهمکاریهای همه جانبه کشور مان با آژانس تاکید شده و گزارش اخیر بر حل شش موضوع مورد سوال براساس طرح اقدا م نیز صحه گذاشته است ولی درهمین حال کشورهای غربی در روزهای اخیر بر مواضع خصمانه خویش تاکید داشته و حتی مقامات آمریکایی اعلام اشته اند که تا زمان برگزری انتخبات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در ایران با هدف فشار برافکار عمومی موضوع تصویب قطعنامه را با جدیا دنبال می کنند..

تمامی این اقدامات در حالی است که گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره فعالیتهای هسته ای ایران بر صلح آمیز بودن این فعالیتها تاکید دارد و مسائل مرتبط با موضوع هسته ای ایران را خاتمه یافته اعلام می کند،بنابراین نشست گروه 1+5 در شرایط کنونی هیچ گونه مبنای قانونی ندارد.