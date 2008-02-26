88 هزار نفر برای دریافت مسکن در استان گیلان ثبت نام کردند

ولی الله نمایشی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: بیشتر تعداد ثبت نامی مربوط به شهرستان رشت با رقم 25 هزار و 199 نفر و کمترین تعداد شهرستان سیاهکل با سه هزار و 612 نفر بوده است.

وی بیان داشت: از این تعداد، 27 هزار و 203 نفر اقشار کارگر، 24 هزار و 320 نفر کارکنان دولت و 36 هزار و 725 نفر نیز افراد مشاغل آزاد مشارکت دارند.

نمایشی یادآور شد: 48 هزار و 271 مورد پرونده تاکنون تکمیل و ارسال شده که از این تعداد 40 هزار و 396 نفر مورد تائید قرار گرفته و به مسکن و شهرسازی معرفی شده اند.

مدیرکل تعاون گیلان خاطرنشان کرد: تامین مسکن یکی از شاخص های رشد و توسعه در هر کشور تلقی می شود و بر اساس اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون پنج ساله چهارم و رویکردهای کلان دولت و نیز تکلیف ایجاد شده در بند دال تبصره شش قانون بودجه سال 86 وزارت تعاون بر آن شد تا از متقاضیان فاقد مسکن ثبت نام الکترونیکی کند و در قالب شرکت های تعاون مسکن مهر واجدین شرایط را سازماندهی کند.