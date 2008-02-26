پرداخت کامل هزینه حق الکشف محیط بانان تا پایان تیر 87

مهندس محمد جعفر جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری حدود 70 میلیارد ریال هزینه صرف تجهیز و ساماندهی مناطق طبیعی در سازمان حفاظت محیط زیست ، شده که در طول تاریخ سازمان بی سابقه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان بودجه صرف خرید ماشین آلات، فنس کشی مناطق، لباس محیط بانان، پرداخت دیه و کمک های جانبی به محیط بانان شده است.

جوادی با اشاره به صرف بودجه ای در ارتباط با حق الکشف محیط بانان در سالجاری گفت: در حدود 15 میلیارد ریال در جهت حق الکشف محیط بانان تامین اعتبار شده که 6 میلیارد و 900 میلیون ریال از آن در حال پرداخت است و مابقی نیز تا پایان تیرماه سال 87 پرداخت خواهد شد.

وی یکی از برنامه های آتی سازمان محیط زیست در جهت حراست از اراضی 4 گانه را تهیه سیستم مدار بسته عنوان کرد و گفت: به منظور کاهش نیروی انسانی در مناطق حفاظت شده طرح تهیه دوربین های مدار بسته را در دستور کار قرار داده ایم و در آینده به جای پیشرفت نیروی انسانی قصد ارتقای توان الکترونیکی مناطق حفاظت شده را داریم.

سرپرست اداره کل گارد سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هنوز این طرح عملی نشده است، خاطر نشان کرد: در نظر داریم مناطق طبیعی یکی از استانها را در مرحله اول به دوربین های مدار بسته مجهز نماییم که هنوز در خصوص استان مورد نظر هنوز توافقاتی صورت نگرفته است.

وی در خصوص وضعیت بهره مندی از سیستم gps در این مناطق نیز گفت: در حال حاضرمحیط بانان تمامی استانها ازاین ابزار بهره مند هستند.