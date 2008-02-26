فولاد به دنبال ثبت یک رکورد / تلاش 3 تیم برای رسیدن به پله دوم

به گزارش خبرنگار مهر، روزجمعه هفته جاری تیم های حاضر درسوپر لیگ، لیگ های برتر، دسته اول، دسته دوم و آینده سازان مبارزات هفته پایانی خود را انجام خواهند داد و پروند این مسابقات در سال 86 با شناخت تیم های برتر بسته می شود .

از رقابت های لیگ برتر 6 دیدار انجام خواهد شد. در این مسابقات فولاد اصفهان که قهرمانی خود را تثبیت کرده است در دو دیدار به مصاف پتروشیمی زنجان و شهرداری کرمانشاه می رود. این تیم در دو بازی پیش رو به دنبال پیروزی است تا رکورد یک فصل بی شکست را پشت سر بگذارد.

پس از تیم فولاد، تیم های پتروشیمی، دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز شانس دوم شدن دارند و برای رسیدن به این هدف تلاش می کنند که در این میان نتایج دو دیدار پتروشیمی با فولاد و دانشگاه آزاد با مناطق نفت خیز تعیین کننده تیم های دوم و سوم خواهد بود.

در حاشیه مسابقات سوپر لیگ، رقابتهای لیگ برتر نیز با سه بازی به پایان خواهد رسید که دو تیم امید فولاد مبارکه و بیمه کار آفرین برای کسب عنوان قهرمانی تلاش می کنند.

روز جمعه هچنین رقابت های لیگ دسته اول با 5 بازی، لیگ دسته دوم با 3 دیدار و لیگ آینده سازان هم با 4 بازی به پایان خواهند رسید.

- برنامه کامل بازیهای هفته پایانی لیگ های مختلف کاراته به شرح زیر است:

سوپر لیگ:

دور اول:

* صنعت برق هرمزگان - مقاومت بسیج

* مناطق نفت خیز جنوب - شهرداری کرمانشاه

*پتروشیمی زنجان - فولاد مبارکه سپاهان

دور دوم:

* مناطق نفت خیز جنوب - دانشگاه آزاد

* پتروشیمی زنجان - مقاومت بسیج

* فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری کرمانشاه

لیگ برتر:

* زغال سنگ کرمان - بیمه کار آفرین

* تربیت بدنی شهرقدس - کهکلویه و بویراحمد

* امید فولاد مبارکه - قوامین مرکزی

لیگ دسته اول:

* نیروگاه رامین اهواز- ارژن فارس

* دانشگاه آزاد علی آباد کتول - شهرداری بندرعباس

* طوطیای قم - پتوی نیکو بافت ساوه

* طوطیای قم - شهرداری بندرعباس

* دانشگاه آزاد علی آباد کتول - پتوی نیکو بافت ساوه

لیگ دسته دوم :

* راه و ترابری سیستان - هئیت کاراته کرمانشاه

* شهید زین الدین قم - هئیت کاراته قزوین

* هیئت کاراته یزد - شهرداری شهرقدس

لیگ آینده سازان

در این رقابتها و از گروه اول تعاونی مطبوعات به مصاف قوامین خواهد رفت و تیم برتر مبارزه آنها با هیئت کاراته مازندران دیدار می کند. در گروه دوم نیز فولاد مبارکه سپاهان با هیئت کاراته کرمانشاه مبارزه خواهد که تیم های برتر دو گروه به دیدار پایانی راه خواهند یافت و تیم های بازنده دیدار رده بندی را برگزار می کنند.