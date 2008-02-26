به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد برابر با آمار موسسه تحقیقات رسانه‌ای نیلسن، اسکار سال 2008 که روز دوشنبه صبح به وقت تهران در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار شد، در آمریکا حدود 32 میلیون بیننده تلویزیونی داشت که کمترین تعداد تماشاگر در تاریخ برگزاری این مراسم است.

این گزارش نشان می‌دهد تعداد تماشاگران مراسم اسکار که بیش از سه ساعت طول کشید و زنده از شبکه ABC پخش شد، حدود یک میلیون کمتر از اسکار 2003 بود که تا پیش از این رکورد کمترین تماشاگر را داشت. مراسم اسکار آن سال تنها چند روز پس از حمله آمریکا به عراق با اجرای استیو مارتین برگزار و "شیکاگو" به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد.

رکورد بیشترین بیننده تلویزیونی در مراسم اسکار سال 1998 به دست آمد که فیلم پرفروش "تایتانیک" 11 جایزه اسکار دریافت کرد. آن سال حدود 55 آمریکایی تماشاگر نمایش بودند. البته حتی این تعداد تماشاگر در مقایسه با Super Bowl مسابقات قهرمانی لیگ ملی فوتبال که مثلا امسال 5/97 میلیون بیننده داشت، رقمی ناچیز است.

با این حال، کم بودن تعداد تماشاگران مراسم اسکار روز دوشنبه با توجه به فیلم‌های نامزد شده خیلی نیز دور از ذهن نبود. فیلم‌هایی مانند "خون بپا می‌شود"، "مایکل کلیتن" و "سوئینی تاد" با وجود استقبال منتقدان چندان مورد توجه سینماروها قرار نگرفتند.

درام جنایی "پیرمردها کشوری ندارند" به کارگردانی برادران کوئن که با دریافت چهار جایزه از جمله جوایز بهترین فیلم و کارگردانی پیروز بزرگ اسکار هشتاد لقب گرفت، در بازار آمریکای شمالی 64 میلیون دلار فروخت که رقمی چندان قابل ملاحظه نیست.

در میان پنج نامزد اسکار بهترین فیلم، تنها کمدی "جانو" در آمریکا بیش از 100 میلیون دلار فروخته است. این فیلم که در چهار رشته نامزد اسکار بود تنها در بخش بهترین فیلمنامه غیراقتباسی برنده جایزه شد. تاریخ اسکار نشان می‌دهد هروقت فیلم‌های پرفروش مانند "تایتانیک" یا "ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه" نامزد اسکار می شوند آمار بیننده‌های تلویزیونی بالا می‌رود.

احتمالا یکی دیگر از دلایل مقبول واقع نشدن اسکار امسال نزد تماشاگران آمریکایی اعطاء جوایز هر چهار بخش بازیگری به هنرپیشه‌های اروپایی بود که آمریکایی‌ها زیاد آنها را نمی‌شناسند و در فیلم‌هایی بازی کرده‌اند که کمتر سینمارو عادی آنها را دیده است.

مسئله دیگر که دیروز در مطبوعات مورد توجه قرار گرفت انتقاد واتیکان از برندگان اسکار بود. در مقاله‌ای که روز دوشنبه در اوسرواتوره رومانو روزنامه رسمی واتیکان منتشر شد، با اشاره به پیروزی فیلم‌های "پیرمردها کشوری ندارند" و "خون بپا می‌شود" آمده: "هالیوود امسال تحت تاثیر فیلم‌هایی قرار گرفت که جدی، پر از خشونت و از همه مهمتر عاری از امید هستند."

جتانو والینی نویسنده این مطلب با تحسین از فیلم "جانو" که درباره یک بارداری ناخواسته است، درباره تقدیر از فیلم‌های خشن و بدون امید نوشت: "آیا این نشانه‌ای از عصر حاضر است؟ شاید." واتیکان مدتی پیش نیز با محکوم کردن فیلم فانتزی "قطب‌نمای طلایی" با بازی دانیل کریگ و نیکول کیدمن آن را فیلمی توصیف کرد که دنیایی سرد و عاری از خدا را تبلیغ می‌کند.