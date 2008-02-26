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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۵۱

امسال دو میلیون مسافر در استان زنجان جابجا شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان گفت: در 10 ماه نخست سال‌ جاری در استان زنجان بیش از دو میلیون مسافر طی 200 هزار سفر توسط ناوگان عمومی این استان جابجا شده است.

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: زیر ساختها و امکانات حمل کالا و مسافر در استان به شکل مطلوب بوده و توانمندیهای خوبی در این زمینه در استان وجود دارد.  

وی در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه حمل و نقل کالا در استان زنجان ادامه داد: میزان حمل و نقل کالا از استان زنجان در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 34 درصد افزایش یافته است.

علی اکبری افزود: خاک معدنی، سیلیس، گندم، نفت‌گاز، نفت سفید،آرد، بنزین، سیمان و همچنین سنگ جهت سنگ‌ بریها از عمده ‌ترین کالاهای حمل شده در 10 ماهه ابتدای سال جاری از استان زنجان است.

مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه ‌های استان زنجان یاد آورشد: همچنین در این مدت، 715 کارت هوشمند برای رانندگان، 755 کارت هوشمند ناوگان باری و 207 کارت هوشمند ناوگان مسافری در این سازمان صادر شده است.

کد مطلب 645786

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