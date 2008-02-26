امسال دو میلیون مسافر در استان زنجان جابجا شده است

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: زیر ساختها و امکانات حمل کالا و مسافر در استان به شکل مطلوب بوده و توانمندیهای خوبی در این زمینه در استان وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه حمل و نقل کالا در استان زنجان ادامه داد: میزان حمل و نقل کالا از استان زنجان در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 34 درصد افزایش یافته است.

علی اکبری افزود: خاک معدنی، سیلیس، گندم، نفت‌گاز، نفت سفید،آرد، بنزین، سیمان و همچنین سنگ جهت سنگ‌ بریها از عمده ‌ترین کالاهای حمل شده در 10 ماهه ابتدای سال جاری از استان زنجان است.

مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه ‌های استان زنجان یاد آورشد: همچنین در این مدت، 715 کارت هوشمند برای رانندگان، 755 کارت هوشمند ناوگان باری و 207 کارت هوشمند ناوگان مسافری در این سازمان صادر شده است.