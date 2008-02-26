قطعیت سفر احمدی نژاد به بغداد در 12 اسفند/ اقتصاد و امنیت محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق،"علی الدباغ "سخنگوی رسمی دولت عراق گفت :"محمود احمدی نژاد" دوم ماه مارس (12اسفند) در راس یک هیئت بلند پایه از جمله وزیران دولت ایران، به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق برای امضای توافقنامه ای بین دو کشور به عراق سفر می کند.

سخنگوی دولت عراق درادامه خاطرنشان کرد: درخلال این سفر، طرفهای مذاکره کننده درباره همکاری های مشترک بین تهران و بغداد از طریق پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری دوجانبه و همچنین درباره مسائل امنیتی مذاکراتی انجام می دهند.

وی افزود: درحال حاضر هیئتی عراقی برای بررسی موضوع ترسیم مرزها درایران به سر می برد و دو طرف درباره ترسیم همه نقاط مرزی به جز اروند رود به توافق رسیدند.

"دباغ " درباره بررسی اوضاع امنیتی عراق درخلال مذاکرات هیئت عراقی با طرف ایرانی تصریح کرد: از محورهایی که در جریان این مذاکرات،در اولویت قرار دارد، وضعیت امنیتی عراق و دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر است.

این سایت خبری مدعی شد که سخنگوی دولت عراق افزود: دولت عراق اخیرا اشاره های مثبتی را از طرف ایرانی مبنی بر دخالت نکردن ایران درامور داخلی عراق دریافت کرده است.

وی درباره احتمال بررسی موضوع گروهک تروریستی منافقین در مذاکرات احمدی نژاد و مقامهای عراقی گفت : سازمان مجاهدین خلق، سازمانی تروریستی است و قانونا ما حق نداریم که عناصر این سازمان را به ایران یا به کشور دیگر تحویل دهیم.

این مقام دولت عراق خاطرنشان کرد: با وجود این، حضور این سازمان در خاک عراق امری نامطلوب است و همه عناصر آن نیز تمایل دارند که از عراق خارج شوند، اما مشکل اینجاست که هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنان درخاک خود نیست.

دباغ افزود : دولت عراق درحال ارائه همه تسهیلات به عناصر این سازمان برای خروج آنان از خاک عراق است؛ به طوری که تاکنون به حدود 200 نفر از اعضای این سازمان مجوزعبور و مرور اعطا کرده است تا زمینه خروج آنان از عراق فراهم شود.

