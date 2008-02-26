  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۱

نانو داربستهای سه بعدی به کمک مبتلایان به پارکینسون می آیند

نانو داربستهای سه بعدی به کمک مبتلایان به پارکینسون می آیند

ابتکار عمل محقق دانشگاه موناش استرالیا به ارایه تکنیک نوینی منجر شده است که می تواند درمان پارکینسون و جراحت نخاعی در مبتلایان به پارکینسون از طریق سلولهای بنیادین را متحول کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید نیسبت از دپارتمان مهندسی مواد دانشگاه موناش استرالیا از فیبرهای تجدیدپذیر پلیمری موجود در بازار استفاده کرده است که 100 بار باریکتر از موی انسان است و با دوباره مهندسی سازی آنها داربستهای سه بعدی منحصربفردی خلق کرده است.

این داربستهای سه بعدی از قابلیت بالایی برای اجازه دادن به سلولهای بنیادین برای احیاء سریعتر و موثرتر رشته های عصبی آسیب دیده در افرادی نظیر مبتلایان به پارکینسون برخوردار هستند.

این دانشجوی مبتکر گفت: در این پروژه برای بالا بردن راندمان کاری این ساختار (داربست) که در ادامه در بدن انسان قرار می گیرد از فرآیند ترکیبی الکترواسپینینگ و درمانهای شیمیایی استفاده شده است.

این داربست سه بعدی در نقاطی از بدن که نیاز است تا انحطاطات عصبی احیاء شوند کار گذاشته می شوند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این دانشجوی مبتکر افزود : می توانیم به راحتی سلولهای بنیادین را بر روی این داربست سه بعدی و در خارج از بدن بیمار قرار داده و پس از آن داربست را در نقاط مورد نیاز بدن جای داد.

کد مطلب 645814

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها