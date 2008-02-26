نانو داربستهای سه بعدی به کمک مبتلایان به پارکینسون می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید نیسبت از دپارتمان مهندسی مواد دانشگاه موناش استرالیا از فیبرهای تجدیدپذیر پلیمری موجود در بازار استفاده کرده است که 100 بار باریکتر از موی انسان است و با دوباره مهندسی سازی آنها داربستهای سه بعدی منحصربفردی خلق کرده است.

این داربستهای سه بعدی از قابلیت بالایی برای اجازه دادن به سلولهای بنیادین برای احیاء سریعتر و موثرتر رشته های عصبی آسیب دیده در افرادی نظیر مبتلایان به پارکینسون برخوردار هستند.

این دانشجوی مبتکر گفت: در این پروژه برای بالا بردن راندمان کاری این ساختار (داربست) که در ادامه در بدن انسان قرار می گیرد از فرآیند ترکیبی الکترواسپینینگ و درمانهای شیمیایی استفاده شده است.

این داربست سه بعدی در نقاطی از بدن که نیاز است تا انحطاطات عصبی احیاء شوند کار گذاشته می شوند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این دانشجوی مبتکر افزود : می توانیم به راحتی سلولهای بنیادین را بر روی این داربست سه بعدی و در خارج از بدن بیمار قرار داده و پس از آن داربست را در نقاط مورد نیاز بدن جای داد.