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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۳۲

فرماندار ازنا:

پیکر پاک پنج شهید گمنام در ازنا لرستان تشیع می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سید اسدالله محمد نیا از تشییع و به خاکسپاری پیکر پاک پنج شهید گمنام همزمان با اربعین حسینی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ازنا، فرماندار شهرستان ازنا، صبح امروز در جلسه ستاد هماهنگی تشییع پیکر شهدای گمنام اظهار داشت: پیکر پاک و مطهر این شهدا پنج شنبه - 9 اسفند - همزمان با اربعین حسینی در این شهرستان تشییع خواهد شد.

محمدنیا خاطرنشان کرد: مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح پنج شنبه از محل ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ازنا آغاز خواهد شد و این شهدا در محل بوستان فدک این شهرستان به خاک سپرده می شوند.

وی یادآور شد: همچنین به همین مناسبت مراسم شبی با شهدا، شامگاه چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مصلای امام جعفر صادق(ع) این شهرستان برگزار می شود.

کد مطلب 645831

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