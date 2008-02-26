مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که با حضور دبیر ستاد گردشگی جنگ و مدیر کل موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دزفول برگزار شد، با امضای تفاهم نامه ای بین مهندس صادق محمدی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان و سردار سعیدی فر مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس این استان ، مقرر شد احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول تا پایان فروردین ماه سال 1387 به پایان برسد.

در این مرکز فرهنگی که بنای ساختمان آن با حمایت و اختصاص بودجه از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس احداث گردید، آثار و ارزش های دفاع مقدس با توجه به آخرین تجربیات موزه داری در دید همگان قرار خواهد گرفت.

لازم به یاد آوری است، شهر دزفول در استان خوزستان، از جمله شهرهایی است که با آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق مورد حمله قرار گرفت و هواپیماهای عراقی در نخستین روز جنگ به شیوه نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در جنگ شش روزه اعراب، به پایگاه های نیروی هوایی ایران حمله کردند که پایگاه چهارم شکاری دزفول یکی از این پایگاه ها بود.

پس از آن در طول هشت سال دفاع مقدس عراق بارها به شهر دزفول با بمب و موشک حمله کرد به طوری که این شهر در میان کشورهای حوزه خلیج فارس به "بلد الصواریخ" یعنی "شهر موشک ها" مشهور و پس از جنگ نیز به پاس مقاومت مردم این شهر، به عنوان شهر نمونه انتخاب شد. دزفول در دوران دفاع مقدس 2600 شهید به انقلاب و اسلام اهدا نمود.