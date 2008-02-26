صفحه کلید منقرض می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، کسانی که در تمام روز با رایانه کار می کنند به خوبی می دانند که کار همزمان با صفحه کلید و ماوس در ساعات طولانی تا چه حد می تواند خسته کننده باشد.

به همین منظور بیل گیتس رئیس غول نرم افزاری دنیا در جمع بیش از هزار و 200 دانشجوی دانشگاه کرنگی ملون آینده رایانه های شخصی را بدون صفحه کلید پیش بینی کرد.

بیل گیتس در این سخنرانی پیش بینی کرد که از هم اکنون تا 5 سال آینده بیشتر جستجوهایی که در شبکه به وسیله کاربران انجام می شود از طریق کنترل کننده های صوتی و یا از طریق لمس ساده صفحه نمایشگر با انگشت است.

بنیانگذار بزرگترین شرکت نرم افزاری دنیا در جمع دانشجویان کرنگی ملون اظهار داشت که در کل صفحه کلیدها در آینده ای نزدیک منقرض می شوند و این پدیده در راستای فرایند تکامل فعل و انفعال میان انسان و ماشین است.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، به گفته گیتس، مایکروسافت استراتژیهای جدیدی را به منظور دسترسی سریع کاربران به اطلاعات و فناوریهای جستجو از طریق فعل و انفعالات لمسی و به خصوص صوتی در دستور کار دارد.

به اعتقاد بیل گیتس از طریق درونداد صوتی امکان موثرتر جستجو و ورود داده ها به روشی ساده تر و دقیقتر از جستجوی نوشتاری کلمات کلیدی وجود دارد.