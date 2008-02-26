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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

تا پایان اسفند ماه ؛

زمان سرویس‌دهی اتوبوس‌های شرکت واحد تا 11 شب افزایش یافت

زمان سرویس‌دهی اتوبوس‌های شرکت واحد تا 11 شب افزایش یافت

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: با توجه به در پیش بودن روزهای پایان سال و افزایش تعداد مسافران در خطوط اتوبوسرانی تهران، تدابیر ویژه‌ای جهت ایجاد سهولت در جابجایی شهروندان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیژنی اعلام کرد: تدابیر ویژه ای که جهت سهولت درجابجایی شهروندان به مرحله اجرا در خواهد آمد عبارتند از:

1- با بسیج کلیه امکانات ناوگان اتوبوسرانی تلاش گردیده، ظرفیت بکارگیری اتوبوسها در خطوط مختلف به ویژه خطوط منتهی به مراکز خرید افزایش یابد.

2- جهت رفاه حال شهروندان متقاضی استفاده از اتوبوس و مینی بوس، ساعت کار اتوبوسها و مینی بوسهای شیف بعداز ظهر افزایش یافته و تا پایان اسفند ماه جاری، رانندگان تلاشگر شرکت واحد تا ساعت 23 (یازده شب) در خطوط فعال بوده و اقدام به جابجایی مسافران خواهند کرد.

3- با برنامه ریزی به عمل آمده نسبت به نظافت مینی بوسها و اتوبوسها به صورت ویژه اقدام خواهد شد.

4- در روز یکم فروردین ماه سال 87 که مصادف با اولین روز سال نو می باشد شرکت واحد اتوبوسرانی اقدام به سرویس دهی رایگان خواهد نمود و استفاده از اتوبوسهای بلیطی این شرکت بدون دریافت بلیط در خدمت مسافران خواهند بود.

5- به منظور رفاه حال شهروندان جهت عزیمت مسافران در پنجشنبه آخر سال به حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و مزار شهدای گرانقدر و زیارت اهل قبور اقدام به برقراری سرویس های ویژه ای می گردد که از پایانه های شهری و میادین بزرگ شهر نسبت به انتقال زائرین به بهشت زهرا و برگشت آنها به مبادی اولیه اقدام خواهد نمود.

درپایان شهروندان با در نظر گرفتن روزهای پایانی سال و ترافیک سنگین معابر شهری، با عوامل شرکت واحد به ویژه رانندگان همکاری نموده و با استفاده بهینه از ناوگان اتوبوسرانی، پرسنل این شرکت را جهت ارائه خدمات بهتر یاری نموده و هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تقدیر و تشکر خود را از طریق تلفن 1888 به اطلاع شرکت برسانند.

کد مطلب 645844

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