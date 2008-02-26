به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری همچنین با حضور بر سر مزار شهدای 72 تن و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و با قرائت فاتحه نسبت به شهدای گرانقدر مقاطع مختلف ادای احترام و برای آنان آرزوی مغفرت و علو درجات کردند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با بیان اینکه تاریخ معاصر تاکنون مناسبت تر از شخصیت امام راحل به خود ندیده است، گفت: اگرچه درتاریخ معاصر شخصیت های موفق علمی وسیاسی وجود داشته است اما مجموعه اثاری که امام راحل از خودشان در تاریخ معاصر به جای گذاشتند ، هنوز رو به رشد است و مشابه ان دیده نشده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی انقلاب اسلامی را معجزه حضرت امام دانست و افزود: امام راحل ملت ایران را بعد از دوره ای پر از رخوت به میدان آوردند و خداوند هم ایشان را تایید کردند .

وی اضافه کرد: شکستن حریم خطرناک و استعمار ریشه دار در ایران و بیرون کردن انان کار اسانی نبوده است خداوند رعب و وحشت را در دلشان انداخت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: کسی خوابش را هم نمی دید یک نظامی بر مبنای اهل بیت و اسلام تاسیس شود و بتواند نوآوری داشته باشد .