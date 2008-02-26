زمان و مکان اجرای "مهر هفتم" مشخص نیست

شاپوری درباره نمایش جدید خود به خبرنگار مهر گفت: "این متن به تأیید شورای انتخاب آثار تئاتر شهر رسیده و به طور حتم در این مجموعه اجرا می‌شود، ولی به دلیل تراکم آثار متقاضی و تأخیر در بازسازی مجموعه زمان و سالن اجرای ما مشخص نشده است."

وی درباره تغییرات احتمالی در گروه بازیگری نمایش "مهر هفتم" یادآور شد: "به طور حتم سال 87 بسیاری از اعضاء گروه مد نظر من درگیر کارهای دیگر خواهند بود، ولی من تمام سعی خود را می‌کنم تا حد امکان از گروه قبلی خودم استفاده کنم و بتوانیم کار را بهتر برای اجرا آماده کنیم."

"مهر هفتم" که برگرفته از فیلمی به همین نام از اینگمار برگمان است به موضوع ایمان و مرگ می‌پردازد و مانند دیگر کارهای فیلمساز فقید سوئدی حال و هوایی معنوی دارد. شاپوری سال 85 نمایش "نور زمستانی" را در سالن قشقایی با حضور بازیگرانی نظیر فرزین صابونی و شبنم مقدمی به صحنه برد.