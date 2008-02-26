اولین فیلم از حرکت الکترونها تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل سرعت بسیار زیاد حرکت الکترونها تاکنون امکان فیلمبرداری از این ذرات درون اتمی امکان پذیر نبود.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشکده مهندسی دانشگاه لوند سوئد که نتایج تحقیقات خود را در مجله Physical Review Letters منتشر کرده اند برای اولین بار موفق شدند با استفاده از تکنیک جدیدی از حرکت یک الکترون فیلمبرداری کنند.

این تکنیک نوآورانه امکان استفاده از یک فلاش نوری در مدت زمان بی نهایت کوتاه را فراهم می کند.

در این خصوص "یوهان ماریتسون" از دپارتمان فیزیک اتمی دانشگاه لوند توضیح داد: "یک الکترون در حدود 150 اتوثانیه می تواند یک دور کامل در اطراف هسته اتم بچرخد. یک اتوثانیه (attosecond) برابر با یک میلیاردیوم میلیاردیوم ثانیه است."

در این روش، فیلمبرداری حرکت الکترون به وسیله لیزری انجام شد که با دقت بالا در داخل یک نوار نوری حرکت می کند و رفتار نور را در لحظه برخورد با اتم مشاهده می کند.

سپس این پرشهای نوری با سرعت در مقیاس چندین اتوثانیه به صورت تصاویر متحرک روی نوارهای فیلمی منعکس می شوند. در حقیقت این تصاویر متحرک همانند تصاویر پویانمایی، حاصل کنار هم چینی تصاویر ثابتی است که در مقابل چشم به ترتیب و به امتداد هم قرار گرفته اند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "اکنون می توانیم برای مثال چگونگی رفتار الکترونها را در زمانی که با اجسام مختلف برخورد می کنند مشاهده کنیم."