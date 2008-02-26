برپایی هفته فیلم کوتاه مستند و داستانی در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه سینما اعلام کرد هدف از برگزاری این هفته فیلم ایجاد امکان اکران فیلمهای کوتاه داستانی و مستند در دو بخش آزاد و ویژه است. در بخش آزاد کلیه فیلمهای کوتاه مستند با موضوع آزاد که توسط هیئت علمی انجمن دوستداران موزه سینما انتخاب خواهد شد به نمایش درمیآید.
بخش ویژه هم به نمایش آثار تأثیرگذار در روند تولید فیلم کوتاه ایران از کارگردانان صاحبنام سینما که به نوعی نقطه عطف کارشان محسوب میشود اختصاص دارد. علاقهمندان به شرکت در این هفته فیلم که نیمه بهار آینده و همزمان با روز جهانی موزه برگزار میشود میتوانند آثار خود را تا پایان اسفند در فرمت DVD به موزه سینما تحویل دهند.
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