صندوق بیمه شخص ثالث هزینه بیمه اتوبوسهای شهری را تأمین می کند

سید مجتبی شفیعی در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق یادآور شد: یکی از دغدغه های شرکتهای اتوبوسرانی تامین هزینه بیمه شخص ثالث است که هزینه بیمه شخص ثالث اتوبوسها هم یا آنقدر سنگین بوده که شرکتها قادر به تامین و پرداخت آن نیستند و یا فشار مالی خیلی سنگینی به آنها وارد می شود.

وی با اشاره به احتمال بروز مشکلات در صورت بیمه نبودن اتوبوسها، افزود: همیشه رانندگان و مدیران بابت این موضوع با استرس زیادی مواجه هستند که بر اساس طرحی در اتحادیه اتوبوسرانی و سازمان شهرداریها ، تشکیل صندوق بیمه شخص ثالث برای این ناوگان مطرح گردید.

مدیرکل حمل و نقل شهری سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون ۴ هزار دستگاه از اتوبوسهای کشور تحت پوشش این صندوق بیمه شده اند و سایر اتوبوسها نیز به مرور وارد این فرایند می شوند و امیدواریم طی چند ماه آینده کلیه اتوبوسهای سراسر کشور تحت حمایت این صندوق تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار بگیرند و پس از آن مینی بوسها و سایر خودروها نیز شامل این طرح قرار گیرند.

شفیعی در خصوص هزینه پرداختی جهت بیمه شخص ثالث اتوبوسها ، تصریح کرد: رقمی که قبلا جهت بیمه پرداخت می شد برای هر دستگاه اتوبوس یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که با تشکیل این صندوق رقم پرداختی ۳۰۰ هزار تومان می شود.

وی همچنین افزود: اتحادیه ها و سازمان های اتوبوسرانی بسیاری از شهرها در این خصوص فعال هستند ولی تهران تاکنون وارد این طرح نشده است ضمن آنکه۲۱ هزار دستگاه اتوبوس بدون در نظر گرفتن اتوبوسهای فرسوده در شهرهای کشور به جابجایی مسافر مشغول بوده و همگی شامل بیمه هستند که با اتمام مدت بیمه توسط این صندوق بیمه خواهند شد.

مدیرکل حمل و نقل شهری سازمان شهرداری هاو دهیاریهای کشور همچنین از ایجاد ساختار جدید در امور حمل و نقل شهری متناسب با جمعیت شهرها خبر داد و یاداور شد : برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ،سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی مجزا خواهیم داشت و برای شهرهای کمتر از صد هزار نفر تا ۳۰ هزار جمعیت نیز سازمان حمل ونقل همگانی تشکیل می شود که آنها متولی کلیه امور حمل و نقل درون شهری اعم از پایانه ها ، تاکسیرانی،‌ اتوبوسرانی و... خواهند بود.

شفیعی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ سازمان حمل و نقل همگانی فعال داریم و بیش از ۳۰ شهر هستند که مشمول تشکیل این سازمان می شوند که در آینده باید نسبت به تشکیل آن اقدام کنند ضمن آنکه پیش نویس اساسنامه تشکیل اتحادیه این سازمانها به تصویب رسیده وظرف ۲ ماه آینده اتحادیه این سازمانها تشکیل خواهند شد که با تشکیل این اتحادیه شاهد ارتباط این سازمانها و سازمان شهرداریها خواهیم بود وتخصیص اعتبارات دولتی نیز به این اتحادیه واگذار می شود.

وی در ادامه با اشاره به تدوین آیین نامه تشکیل و فعالیت شرکتهای حمل ونقل درون شهری ، یادآور شد: بعد از شناسایی مسافربرهای شخصی، آنها باید تا پایان سال در قالب شرکت‌های حقوقی خصوصی ساماندهی و تحت نظارت سازمان تاکسیرانی مدیریت شوند.

شفیعی تصریح کرد: در این آیین نامه ضوابط تشکیل شرکت، تعهدات شرکتها و مبالغی که آنها می توانند دریافت کنند ، تعهدات طرفین ، کلیه پارامترهای موجود و ضوابط لازم برای فعالیت این شرکتها ذکر شده و متن نهایی به تصویب هیئت نمایندگان وی‍ژه رئیس جمهور رسیده است که اگر ابلاغ شود خلا قانونی در بحث مدیریت شرکتهای حمل ونقل درون شهری حل خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل شهری سازمان شهرداری ها گفت : این آیین نامه تا پایان سال ابلاغ می شود و پس از ابلاغ به تصویب شورای شهر هم می رسد و مبنای کرایه خواهد بود همچنین در این آیین نامه فرمول کرایه وسائل حمل و نقل شهری مشخص شده است .