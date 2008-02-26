ایران به پنج کشور صاحب رشته آموزشی ژورنالیسم پزشکی می پیوندد

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ضرورت برنامه آموزشی ژورنالیسم پزشکی تصویب شده است و این دوره آموزشی پس از تدوین برنامه و طی مراحل قانونی در شورای گسترش در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی خواهد شد.

وی یادآور شد: کشورهای معدودی در دنیا این رشته را در برنامه آموزشی خود دارند و ایران با راه اندازی این رشته به جمع پنج کشور دنیا که دارای این رشته خاص هستند، خواهد پیوست.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این برنامه آموزشی یک برنامه آموزشی مهم برای ارتقاء مقاله نویسی در حوزه علوم پزشکی است و افرادی که از این حوزه فارغ التحصیل شوند می توانند در ارتقاء محتوای نگارشی و فنی مقالات به اعضای هیئت علمی کمک کنند.