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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۳

/ اختصاصی مهر /

ایران به پنج کشور صاحب رشته آموزشی ژورنالیسم پزشکی می پیوندد

ایران به پنج کشور صاحب رشته آموزشی ژورنالیسم پزشکی می پیوندد

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تصویب ضرورت ایجاد کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی (مدیکال ژورنالیسم) در وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ضرورت برنامه آموزشی ژورنالیسم پزشکی تصویب شده است و این دوره آموزشی پس از تدوین برنامه و طی مراحل قانونی در شورای گسترش در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی خواهد شد.

وی یادآور شد: کشورهای معدودی در دنیا این رشته را در برنامه آموزشی خود دارند و ایران با راه اندازی این رشته به جمع پنج کشور دنیا که دارای این رشته خاص هستند، خواهد پیوست.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این برنامه آموزشی یک برنامه آموزشی مهم برای ارتقاء مقاله نویسی در حوزه علوم پزشکی است و افرادی که از این حوزه فارغ التحصیل شوند می توانند در ارتقاء محتوای نگارشی و فنی مقالات به اعضای هیئت علمی کمک کنند.

کد مطلب 645899

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