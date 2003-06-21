نمي توانم اين بخت بزرگ را از دست بدهم

به گزارش خبرگزاري مهر،كاپيتان تيم ملي انگليس و هافبك سابق تيم منچستر يونايتد اين كشور كه در چهار فصل آينده با پيراهن رئال به ميدان خواهد آمد، ادامه داد: جدا از اينكه اين يك بخت و اقبال بزرگ براي من به حساب مي آيد، رفتن به مادريد براي خانواده من نيز يك تجربه بسيار خوب است.

وي با اشاره به دوران خوبي كه زير نظر فرگوسن مربي منچستر يونايتد سپري كرد، گفت: بسيار مايلم كه از فرگوسن تشكر كنم كه باعث شد من امروز به چنين بازيكني تبديل شوم.سمن همواره ارزش زيادي براي خاطرات حضورم در اولدترافورد قائل خواهم بود، همانطور براي بازيكنان اين تيم كه مثل خانواده ام بودند و تماشاگران فوق العاده منچستر كه سالها از من حمايت كردند!