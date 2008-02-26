کلیه تمهیدات برای برگزاری انتخاباتی پرشور منظور شده است

کیقباد علی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با عنوان این که مردم استان زنجان همواره در صحنه های مختلف به خصوص انتخابات حضور قوی و منسجم داشته اند افزود: در انتخابات دور هفتم مجلس که سن رای دهندگان 15 سال تمام بود در صد مشارکت مردم استان زنجان 9/15 درصد بود.

وی با عنوان این که در نتیجه انتخابات مجلس هفتم 415 هزار و 789 رای ماخوذه در استان زنجان بوده است ابراز امیدواری کرد استان در انتخابات مجلس هشتم، روند روبه رشد در زمینه مشارکت در انتخابات را ادامه دهد.

علی‌بابایی تاکید کرد: مردم مومن و انقلابی زنجان در انتخابات هشتمین دوره مجلس حضوری پررنگ و پرشور خواهند داشت.

معاون سیاسی‌امنیتی استانداری زنجان با عنوان اینکه انتخابات 24 اسفندماه امسال، عرصه امتحان دیگری در صحنه سیاسی کشور است گفت: مردم ایران همانطورکه بارها نشان داده‌اند با حضور یکپارچه و گسترده در پای صندوق‌های رای گیری، حماسه‌ بیاد ماندنی دیگری را در 24 اسفندماه امسال خلق و برگ زرین دیگری بر صفحات تاریخ پرافتخار انقلاب اضافه خواهند کرد.

علی‌بابایی با تاکید بر اینکه کلیه تمهیدات بر ای برگزاری انتخابات سالم و با شکوه در استان اجرا شده است، افزود: تهیه وسایل و ملزومات انتخابات، تنظیم و اجرای برنامه آموزشی برای عوامل اجرایی، انجام فعالیتهای فرهنگی در رسانه ها و مطلبوعات و همچنین توزیع اقلام فرهنگی برای بالا بردن سطح مشارکت مردم در انتخابات از بر نامه های مهم صورت گرفته برای برگزاری باشکوه انتخابات مجلس هشتم در استان زنجان است.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان، تعین نیروهای محافظ شعبه ها، انتخاب کاربران، پیش بینی کامپیوترهای مورد نیاز، اتصال فرمانداریها وبخشداریها به سیستم vpn، پیش بینی بالگرد و همچنین پیش بینی برنامه ریزی در خصوصی برق، تلفن و راه های روستایی در روز اخذ رای از دیگر تهمیدات انجام شده برای روز 24 اسفند ماه است.