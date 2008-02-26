محمد خزاعی تهیه‌کننده "احضارشدگان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "پخش این فیلم بر عهده شرکت نمایشگران است و طبق برنامه قصد داریم آن را اواخر اردیبهشت سال 87 به اکران عمومی درآوریم. البته پروانه نمایش فیلم پیش از این صادر شده است."

نمایی از فیلم "احضارشدگان"

"احضارشدگان" بر اساس فیلمنامه حجت قاسم‌زاده و بازی بازیگرانی چون زیبا بروفه، شهرام حقیقت‌دوست، مهدی سلوکی، مهدی امینی‌خواه، شهرام قائدی و فرهاد قائمیان تولید شده است. این فیلم در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و در دومین جشنواره سراسری فیلم پلیس عنوان بهترین فیلم بخش مسابقه را به خود اختصاص داد.

خزاعی که تهیه‌کنندگی فیلم "جعبه موسیقی" به کارگردانی فرزاد موتمن را نیز بر عهده دارد، درباره زمان نمایش عمومی این فیلم گفت: "در حال حاضر مشغول رایزنی با چند پخش‌کننده برای نمایش فیلم هستیم. اما فکر می‌کنم تابستان زمان خوبی برای اکران آن باشد. اگر شرایط نمایش عمومی فراهم شود، قطعا فیلم موتمن را تابستان سال آینده اکران می‌کنیم."

"جعبه موسیقی" در ژانر معناگرا تولید شده و درامی است ماورایی. داستان فیلم درباره آشنایی پسربچه‌ای با یک فرشته است که این آشنایی ماجراهایی را به دنبال دارد. نیکی کریمی، رامبد جوان، نگار جواهریان، شاهرخ فروتنیان، مرتضی احمدی، جمشید گرگین، داریوش اسدزاده و حسن پورشیرازی بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل "جعبه موسیقی" عبارتند از علی لقمانی مدیر فیلمبرداری، نازنین مفخم تدوینگر، مسعود احمدیان فیلمنامه‌نویس، سعید شهرام آهنگساز، محمدرضا قومی طراح چهره‌پردازی، پیام فروتن طراح صحنه و لباس، فرزاد منطقی صدابردار، مجتبی متولی مدیر تولید، اصغر پورهاجریان طراح جلوه‌های ویژه و مسعود اشتری عکاس.