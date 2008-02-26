به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان بازدید از آخرین دستاوردهای سازمان اتکا با تصریح به اینکه جوانان ایرانی در پیروزی انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و عرصه سازندگی همواره حضوری درخشان داشته اند، گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنان متکی به جوانان خود بوده و اگر امروز وزارت دفاع در پنج عرصه زیر سطحی، سطحی، زمینی، هوایی و فضایی حضور درخشانی دارد به برکت انقلاب و توجه به نقش جوانان است.

وی در همین زمینه با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه فضایی، تلاش غرب و به خصوص آمریکا برای تسخیر فضا را در ادامه پروژه هایی همچون جنگ ستارگان خواند و گفت: برای آمریکایی ها امروز موضوع سلاح های فضا پایه و نا امن کردن جهان و ملت ها از طریق فضا یک بحث جدی است که به برکت انقلاب این عرصه نیز از سلطه آنان خارج و جمهوری اسلامی ایران وارد فضا شد.

وزیر دفاع تلاش 30 ساله نظام را مایه آبروی دیگر مسلمانان و الگو برای همه ملل جهان توصیف و تصریح کرد: هر چه زمان می گذرد، عرصه بر استعمار تنگ تر شده به گونه ای که با هر توطئه باتلاقی جدید برای خود درست می کنند.

سردار نجار در بخش دیگری از سخنان خود ، پشتیبانی از نیروهای مسلح را جزء لاینفک وظایف وزارت دفاع دانست و با اشاره به اینکه سازمان اتکا بخش مهمی از این پشتیبانی را بر عهده دارد، تصریح کرد: نیروهای مسلح وظیفه ایجاد امنیت در کشور را بر عهده داشته و قطعا خدمت به آنان، کار بزرگی است.

وی در همین زمینه با تاکید بر اینکه خانواده های نیروهای مسلح در فروشگاه های اتکا باید احساس عزت کنند، تکریم خانواده را فراتر از صرف احترام دانست و گفت: ارائه محصول با کیفیت و قیمت مناسب بخشی از این عزت و احترام است.

سردار نجار در پایان با تصریح براینکه وزارت دفاع در ارائه خدمات به خانواده های نیروهای مسلح به دنبال سود نیست، گفت: امروز به برکت تلاش و همت مدیران وکارکنان اتکا، این سازمان به سود دهی رسیده که این سود باید صرف خدمات بیشتر به خانواده نیروهای مسلح شود.