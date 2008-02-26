شرایط ارزشیابی مدرک دانشگاههای غیرمعتبر در رشته داروسازی اعلام شد

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در خصوص ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان ایرانی که در دانشگاههای خارج از کشور مانند دانشگاههای غیرمعتبر کشورهای حوزه بالکان و اروپای شرقی از جمله اوکراین و ارمنستان تحصیل کرده اند، ارزشیابی رشته داروسازی تحت شرایط خاصی انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: اگر فردی در رشته داروسازی در این دانشگاهها مشغول به تحصیل شود با توجه به نوع محتوا و طول دوره آموزشی این رشته در آن دانشگاهها، پس از ارزشیابی در وزارت بهداشت به وی معادل مدرک کارشناسی یا لیسانس داده می شود.

حسن زاده اظهار داشت: دوره رشته داروسازی در این کشورها 5 ساله است و به فارغ التحصیلان مدرک کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس داده می شود که با توجه به این مدرک، پس از ارزشیابی در داخل کشور این افراد تنها می توانند مدرک فارغ التحصیلی در حد کارشناسی دریافت کنند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: امکان انتقال این دانشجویان به داخل کشور وجود ندارد و در صورت ارزشیابی نیز تنها امکان انتقال به شعب بین المللی دانشگاههای داخل کشور را دارند.