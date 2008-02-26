توسعه زیر ساخت ها زمینه ساز مدال آوری می شود / ورزش راه میانبر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید مرادی در نشست خبری فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو که ظهر امروز در سالن اجتماعات دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی برگزار شد، در مورد حضور تیم واترپلوی ایران در مسابقات مقدماتی المپیک گفت: در المپیک 12 تیم در رشته واترپلو حضور خواهند داشت که 9 تیم آن در مسابقات لیگ جهانی و قهرمانی جهان انتخاب خواهند شد.

وی ادامه داد: برای انتخاب 3 تیم دیگر یک تورنمنت و با حضور12 تیم دنیا برگزار می شود که این موضوع شرایط و دشواری های حضور در المپیک را بیشتر آشکار می کند. نه تنها ایران بلکه تیم های مطرح آسیا مانند ژاپن و قزاقستان هم شانس زیادی برای حضور خود در المپیک قائل نمی شوند و این اشکال بزرگی است که به فینا وارد می شود.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو همچنین تاکید کرد: اگر هدف از المپیک شرکت ورزشکاران پنج قاره دریک تورنمنت ورزشی است که حلقه های آن را شکل می دهد، باید این فرصت در اختیار نژادها و ملیت های دیگر هم قرار داده شود که در این مسابقات شرکت پیدا کنند. اما امروزه رکوردهای ورودی و مسابقات انتخابی بسیار سخت بوده و حضور در المپیک و حتی مسابقات جهانی به کشورهای محدودی اختصاص دارد. شاید در المپیک تنها چین نماینده آسیا در واترپلو و دیگر رشته های آبی باشد.

وی اضافه کرد: تیم واترپلوی ما شانسی برای حضور در المپیک ندارد اما طبق برنامه های زیربنایی که با تایید رئیس سازمان تربیت بدنی صورت می گیرد، در مسابقات انتخابی شرکت می کنیم تا ضمن کسب تجربه رویارویی با تیم های بزرگ، از این فرصت برای موفقیت در مسابقات آینده استفاده کنیم.

دبیر کل کنفدراسیون شنای آسیا در ادامه افزود: مسابقات انتخابی المپیک در رشته های مختلف اختلاف بسیار زیادی با یکدیگر دارند که در شنا، شیرجه و واترپلو حضور کسب سهمیه بسیار سخت تر می شود. دلیلی که مسئولان فدراسیون جهانی در مورد سختی آن اعلام کرده اند، جمعیت زیاد ورزشکاران این رشته هاست و به همین دلیل رکورها را سخت می گیرند.

وی اظهار داشت: مگر چند نفر در آسیا می توانند در رشته 100متر کرال، زیر 50 ثانیه شنا کنند. ضمن اینکه رکوردهای ورودی نسبت به دوره گذشته المپیک را کاهش داده اند، در حالیکه در این مدت رکوردها در مسابقات جهانی کمتر جابه جا شده است.

مرادی در خصوص مسابقات پیش روی انتخابی المپیک برای تیم شنا تصریح کرد: اگر بتوانیم در یک یا دو ماده مجوز حضور در المپیک را بدست آوریم، برای شنا اتفاقی حائز اهمیت بوده و ارزش آن کمتر از کسب مدال نخواهد بود.

وی در این مورد افزود: باید با سرمایه گذاری روی این رشته پایه و پر مدال شرایطی را بوجود آورد که در آینده شناگران ایران درمسابقات جهانی و المپیک بتوانند مدال های ارزنده ای را برای کشورمان کسب کنند. البته این راهی است که باید قدم به قدم در آن حرکت کرد زیرا ورزش راه میانبر نداشته و الزاما موفقیت در شرایطی بدست می آید که طبق پروسه ای زیر بنایی و کارشناسی شده حرکت کرد.

دبیرکل کنفدراسیون شنای آسیا ادامه داد: درگذشته فدراسیون هایی بوده اند که با تفکر موفقیت مقطعی در فکر آن بودند که برای مثال بدون انجام کارهای زیر بنایی، تنها موفق به ساخت طبقه دهم یک ساختمان شوند اما چون رویکرد آنها کسب مدال و موقیت کوتاه مدت بود، ضررهای بزرگی همچون ورود دوپینگ به ورزش، صغر سن و تخلفات دیگر را ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته رسیدن به موفقیت و افتخار مهم است اما باید مانند کشورهای پیشرفته براساس اصولی علمی روی رده های پایه برنامه ریزی خاص انجام داد و در نهایت به پیشرفت و اهداف ترسیمی دست یافت.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با تاکید بر این موضوع که رکوردهای بدست آمده درشنا قابل تقدیر است و ایران را به کشورهای رکورددار جهان نزدیک می کند، اظهار داشت: این موفقیت حاصل برنامه ریزی کارشناسانه، اعتماد به مربیان ایرانی و کمک و مشورت با کارشناسان برجسته دنیاست. همچنین باید از تمام مربیان گمنام شهرستانی هم تشکر ویژه ای کرد.

وی با اشاره به این مساله که طرح های استعدادیابی اجرایی و عملیاتی شده، ادامه داد: در حوزه استعدادیابی که افتخاراتش بی سر و صدا و درسایه برنامه محوری و علم محوری حرکت می کند، برای نخستین مرتبه در دنیا نرم افزاری توسط فرج زاده رئیس کمیته پژوهش و تحقیقات فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو طراحی شده است که پس از دریافت مشخصات ورزشکار اعلام می کند که وی در کدام ورزش و رشته آن می تواند موفق باشد.

مرادی در مورد وضعیت تیم های شیرجه هم تاکید کرد: برای پیشرفت این رشته علاوه بر استخدام دنگ از چین، یک مربی کره ای و دو دستیار را هم استخدام کرده ایم که طبق برنامه ریزی صورت گرفته آنها با سفر به تعدادی از استان های کشور به شناسایی استعدادهای موجود می پردازند.

وی در مورد اهمیت ساختار سازی و ایجاد امکانات سخت افزاری در این سه رشته تصریح کرد: باید از مهندس علی آبادی که از زمان حضورش در سازمان توجه ویژه ای به ایجاد ساختار، واگذاری اماکن ورزشی به فدراسیون ها و توجه ارزشی به ورزش داشته اند، تقدیر و تشکر کرد. همچنین با دستور علی آبادی و همکاری هادیانی رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، فدراسیون صاحب استخر شد. ضمن اینکه استانهای انگشت شماری هستند که از چنین امکاناتی محروم هستند که طبق برنامه های سازمان و ما، در برنامه های آینده این مشکلات برطرف می شود.

دبیرکل کنفدراسیون شنای آسیا همچنین با اشاره به بخشنامه علی آبادی به استانها در خصوص صدور پروانه بازگشایی استخرها توسط هئیت های شنای آن استان و همچنین تاکید بر این مساله که هر استخری یک تیم ورزشی داشته باشد، اظهار داشت: مطمئنا این اتفاق باعث ایجاد بیش از 1500 تیم شنا در کل کشور خواهد شد که می توان مجسم کرد که چه استعدادهای بزرگی توسط این تیم ها و در مسابقات کشف و به ورزش کشور معرفی خواهند شد.

وی در مورد ساخت اماکن ورزشی هم خاطرنشان کرد: بر اساس طراحی و کار کارشناسی، تمامی شهرهای بالای 20 هزار نفر دارای استخر خواهند شد که این موضوع به ما کمک می کند در آینده ای نزدیم شاهد توسعه سخت افزاری در اماکن ورزش هم باشیم.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با اشاره به تشکیل کمیته های پایه و مدال آور تصریح کرد: این کمیته ها می تواند نگاه ویژه ای به فدراسیون های پایه و مدال را تقویت کند تا با تدوین برنامه های اجرایی و عملیاتی شاهد انقلابی در مدال آوری در این رشته ها و موفقیت در مسابقات مختلف بین المللی باشیم.

وی با ابراز نگرانی از تصمیمات کمیته بین المللی المپیک در خصوص حذف بعضی از رشته ها از این تورنمنت بزرگ ورزشی، تصریح کرد: ممکن است بعضی از رشته های مدال آور ایران حذف شوند که این موضوع اهمیت و لزوم سرمایه گذاری در رشته های مدال آور مانند شنا، دومیدانی، تیراندازی، قایقرانی و ژیمناستیک را مشخص می کند، رشته هایی که می تواند به مدال آوری و بالانگه داشتن پرچم ایران در مسابقات بین المللی کمک کند.

مرادی با تاکید براینکه نباید مسائل ملی را به سرنوشت مسابقات ورزشی پیوند زد، اظهار داشت: مسابقات المپیاد ورزشی به همه مدیران تربیت بدنی استانها این نکته را نشان داد که سرمایه گذاری روی رشته ای مانند شنا چقدر در افزایش جایگاه نهایی تیم ها در رنگینگ نهایی تاثیر دارد. برای مثال تهران که در این المپیاد عنوان نخست را بدست آورد، در رشته شنا بیش از 11 مدال طلا کسب کرده بود. مطمئنا همین اتفاق هم می تواند برای ورزش ایران در مسابقات آسیایی و جهانی رخ دهد.

وی در خصوص حضور تیم واترپلو برای نخستین مرتبه در لیگ جهانی افزود: پیش از این چین و ژاپن در این مسابقات از آسیا حضور داشتند اما مطمئنا حضور ایران در چنین مسابقاتی به ارتقای سطح کیفی کمک می کند. البته نگاه ما در گام نخست پیروزی و نتیجه گیری نیست بلکه باید از این مسابقات برای موفقیت در آینده استفاده کرد تا همچنان بالاتر از تیم های چین و ژاپن قرار بگیریم. ضمن اینکه درگام های بعدی به نتیجه گیری در این مسابقات هم فکر می کنیم.

دبیر کل کنفدراسیون شنای آسیا در خصوص استفاده از لباس های مخصوص شنا برای بانوان اظهار داشت: فدراسیون شنا تابع سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و با اینکه درمسابقات کشورهای اسلامی بانوان ایرانی رکورهای خوبی را بدست آوردند که نشان دهنده آینده درخشانی برای آنهاست ولی در مجموع به ضوابط های اسلامی در این مورد پایبند است.

وی دراین مورد ادامه داد: کشور مالزی با حمایت شرکتی استرالیایی لباسی را طراحی کرده است که ضمن حفظ پوشش اسلامی، سنگین نشده و اصطحکاکی هم با آب ایجاد نمی کند. ما مرجع تشخیص در این خصوص نیستیم و آن را به سازمان انتقال داده ایم تا درصورت تایید مراجع در مسابقات بین المللی شرکت کنیم. البته در صورت تایید لیلا وزیری دارنده مدال طلای جهان حاضر است با جان و دل و پوشش کامل در مسابقات مختلف برای ایران به میدان رفته و در اینصورت در مسابقات آسیایی و بین المللی دو مدال از تیم های دیگر جلو هستیم.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در خصوص شنای موزون هم تاکید کرد: مدرسین جهانی این رشته به ایران آمده اند و پس از بازدید از ورزشکاران، اعلام کردند آینده شما از کشورهایی که سابقه بیش از 20 سال در این رشته دارند، موفقتر خواهند بود. البته هنوز از نظر کیفی در حد بین المللی نشده ایم ولی می توانیم در بین 8 تیم برتر آسیا قرار بگیریم. البته نباید فراموش کرد که تیم های ژاپن، کره و چین در این رشته جزو مدال آوران جهانی محسوب می شوند.

وی درمورد همکاری با فدراسیون ژیمناستیک در خصوص تعامل بیشتر با رشته شیرجه اظهار داشت: با آقای محتشمی در این خصوص مذاکراتی داشته ایم که ایشان هم از این همکاری و تعامل استقبال کرده اند و منتظر هستیم تا این موضوع اجرایی و عملیاتی شود تا به پیشرفت رشته شیرجه کمک بیشتری شود.

مرادی در این خصوص افزود: البته " دنگ" هم مواضع پیشین ما را تایید کردند که 70 درصد تمرینات شیرجه باید در خشکی انجام شود که نتیجه همکاری مربیان ژیمناستیک با شیرجه روها در اراک بسیار مفید و قابل قبول بوده که می تواند موفقیت این رشته را در آینده تضمین کند.

وی در خصوص حضورش در سمت دبیر کلی کنفدراسیون شنای آسیا خاطرنشان کرد: دنبال این نیستم که با رابطه از سمت خود به سود ایران استفاده کنم اما می توانم با افزایش تعداد برگزاری کلاس ها و کلینیک های پزشکی در ایران که حقی را از هیچ کشور دیگری ضایع نخواهد کرد، به موفقیت این رشته در ایران کمک کنم.

مرادی در پایان در خصوص رشته شیرجه هم گفت: فعالیت های خوبی در این رشته ظرف یک ماه گذشته صورت گرفته است و اشاره به این موضوع که در این رشته 4 مربی خارجی داریم اما در رشته های شنا و واترپلو تنها یک مربی خارجی را به کار گرفته ایم، نشان دهنده توجه ما به این رشته است. البته باید امکانات سخت افزاری ما هم برای این رشته تامین شود. به طور مثال شهری مانند تهران این امکانات را ندارد که در صورت حل این مشکلات آینده درخشانی را می توان برای این رشته متصور شد.