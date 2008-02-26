"چو ایران نباشد تن من مباد" شعار اعتماد ملی/ رقابت جدی در 160 حوزه

حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهاراشت: با توجه به برخی مسائل بنظر نمی رسد که لیست انتخاباتی اعتماد ملی امروز اعلام شود، اما این لیست ظرف روزهای آتی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

وی درباره اشتراک 17نامزد ائتلاف مردمی اصلاحات با حزب اعتماد ملی، افزود: ظاهرا آنچه ازسوی ائتلاف مردمی‌ اصلاحات به عنوان اشتراک 17 نامزد مورد نظر این حزب با نامزدهای حزب اعتماد ملی عنوان شده، درست است.

رئیس ستاد انتخاباتی اعتماد ملی در تهران از تائید 11 تن از 13 نامزد اختصاصی حزب اعتماد ملی که برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کرده بودند خبر داد و تصریح کرد: آقای شکوری و خانم سقطی برگ رسمی تائید صلاحیتشان رسیده ولی وضعیت رضا حجتی هنوز مشخص نیست و آقایان حق شناس و امینی هم هنوز تائید صلاحیت نشده اند.

وی ادامه داد: حزب اعتماد ملی امید زیادی به تائید صلاحیت دو نامزدی که هنوز تائید صلاحیت نشده اند در فرصت باقی مانده بررسی های شورای نگهبان دارد.

منتجب نیا درباره نحوه تبلیغات حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم، گفت: نحوه تبلیغات ما در انتخابات آتی بر اساس قانون خواهد بود و عمدتا از طریق تراکت، بروشور، سایت های اینترنتی، اس ام اس و جلسات سخنرانی انجام خواهد شد.

وی شعار اصلی حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم را " تداوم راه امام(ره)، تداوم اصلاحات با اعتماد ملی" و مصرع معروف "چو ایران نباشد، تن من مباد " عنوان کرد.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه سیاست اصلی این حزب درانتخابات آتی شرکت فعال و تشویق مردم به حضور در این عرصه است، یادآور شد: این امر نیازمند برگزاری انتخاباتی رقابتی است که اعتماد ملی در راه تحقق آن نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست.

وی یادآوری کرد که حزب اعتماد ملی تا این مرحله از بررسی صلاحیت ها در 160 کرسی مجلس امکان رقابت دارد و امید داریم زمینه رقابت در 130 کرسی باقی مانده برای نامزدهای مورد نظر حزب محقق شود.