یک احتمال دیگر به اکران عید افزوده شد

مرتضی رزاق کریمی تهیه‌کننده "حس پنهان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "پخش این فیلم به عهده سازمان توسعه سینمایی سوره است و ما قصد داریم آن را نوروز 87 اکران کنیم. البته هنوز برنامه اکران نوروز مشخص نشده است. شاید شرایط اکران تابستان برای فیلم ما بهتر باشد، اما قصد داریم از زمان عید نوروز بیشترین بهره را ببریم."

به گفته رزاق کریمی، "حس پنهان" برای اکران عمومی سه دقیقه کوتاه شده است. محمدرضا فروتن، مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، شهره سلطانی، حامد بهداد، نیوشا ضیغمی و شیوا بلوریان بازیگران این فیلم هستند که در جشنواره فیلم فجر در بخش فیلم‌های اول نامزد بهترین فیلم و در بخش بهترین بازیگر زن مکمل نیز نامزد دریافت جایزه بود.

رزاق کریمی درباره پروژه‌های سینمایی مشترک خود نیز گفت: "در حال حاضر برای تولید مشترک با اتریش و ژاپن در حال مذاکره‌ایم و قصد داریم دو فیلم سینمایی یکی به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی را سال آینده تولید کنیم. قصد دارم یک مجموعه 10 قسمتی مستند هم با موضوع غذاهای آئینی برای شبکه چهار تولید کنم که طرح آن به تصویب رسیده است."