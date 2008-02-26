ارائه لیست مستقل از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز

ایوب سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز در انتخابات آتی مجلس لیستی مستقل ارائه می دهد گرچه ممکن است افرادی از این لیست با فهرست اصولگرایان در تبریز مشترک باشد.

وی تصریح کرد: از میان شش کاندیدای ممکن در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر بر سر چهار نفر به توافق کامل رسیده ایم و برای دو نفر دیگر نیز مذاکرات با نامزدهای تائید صلاحیت شده در حال انجام است.

سلیمی ضمن برشمردن ویژگی های افراد مورد حمایت این تشکل اضافه کرد: اعتقاد به ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، عدم داشتن سوء سابقه اخلاقی و اقتصادی و داشتن سابقه مدیریت اصلی و اجرایی از جمله ملائک های انتخاب نامزدهای لیست جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به ورود یک تشکل دانشجویی در رقابت های قانونی و رسمی سیاسی گفت: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز به عنوان یک تشکل دانشجویی در موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی کشور وارد عرصه شده است.

سلیمی رویکرد اصلی جامعه اسلامی دانشجویان را مشارکت حداکثری مردم خواند و گفت : جامعه اسلامی دانشجویان براساس مطالبات مقام معظم رهبری آرمان های جنبش دانشجویی به حرکت انتخاباتی خود می پردازند.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز با اشاره به تفاوت های افراد مورد نظر این تشکل با فهرست اصولگرایان گفت : ملاک اصلی اصولگرایان در انتخاب نامزدها،مقبولیت و رای آوردن فرد بوده است در حالی که این ائتلاف بدون توجه به ملاک های سایر تشکل‌های سیاسی اصولگرا در انتخاب کاندیداها اقدام به ارائه لیست کرده‌اند.

وی ضمن انتقاد از عدم اطلاع رسانی مناسب در جبهه متحد اصولگرایان گفت: اصلاح طلبان با استفاده از راهکارهای مختلف از جمله سفرهای محمد خاتمی در راستای ترمیم فضای اصلاحات برآمدند در حالی که هیچ اقدامی از سوی جبهه متحد اصولگرایان انجام نگرفت.

این عضو فعال یک تشکل دانشجویی با اشاره به عملکرد مجلس هفتم گفت: گرچه مجلس هفتم در برخی زمینه ها عملکرد مناسبی نسبت به مجلس ششم داشته است اما به نظر می رسد نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم به اندازه کافی از ظرفیتهای خود برای همسویی مجلس و دولت استفاده نکرده اند.