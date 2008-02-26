دانشگاه ارومیه میزبان نخستین جشنواره منطقه ای "مرواریدی در صدف"

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این جشنواره در راستای تبیین اهمیت حجاب در اسلام، روشنگری اهمیت پوشش مناسب زنان و رابطه آن با افزایش بهره وری نیروی کار در اجتماع، بیان ارتباط پوشش مناسب زنان با کاهش بروز اختلافات خانوادگی و مبارزه با انحرافات عملی در زمینه حجاب نیمه اول اسفندماه سالجاری برگزار می شود.

جشنواره یادشده در سه بخش پژوهشی، ادبی، هنری و کارگاه‌های آموزشی اجرا می شود که بخش پژوهشی با محوریت حجاب در ایران، حجاب در ادیان و ملل، فلسفه حجاب، مصونیت و حجاب است.

بخش ادبی و هنری نیز در زمینه های شعر کلاسیک، شعر آزاد، داستان کوتاه، نثر ادبی، خاطره، نمایشنامه، فیلمنامه، عکس، داستان و هنرهای تجسمی است که دانشجویان می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره واقع در دانشگاه ارومیه ارسال کنند.

بخش فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جشنواره مرواریدی در صدف را در پنج دانشگاه بزرگ کشور از جمله دانشگاه ارومیه در منطقه دو، دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه سه، دانشگاه هنر اصفهان در منطقه چهار و دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در منطقه پنج برگزار می کند.

این جشنواره با حضور 14 دانشگاه منطقه دو کشور، دانشگاه‌های پیام نور و دانشگاه‌های آزاد استان آذربایجان غربی به مدت یک هفته اجرا می شود.