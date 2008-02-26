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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۲

دانشگاه ارومیه میزبان نخستین جشنواره منطقه ای "مرواریدی در صدف"

ارومیه - خبرگزاری مهر: دانشگاه ارومیه نخستین جشنواره منطقه ای "مرواریدی در صدف" را با حضور 14 دانشگاه منطقه دو کشور میزبانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این جشنواره در راستای تبیین اهمیت حجاب در اسلام، روشنگری اهمیت پوشش مناسب زنان و رابطه آن با افزایش بهره وری نیروی کار در اجتماع، بیان ارتباط پوشش مناسب زنان با کاهش بروز اختلافات خانوادگی و مبارزه با انحرافات عملی در زمینه حجاب نیمه اول اسفندماه سالجاری برگزار می شود.

جشنواره یادشده در سه بخش پژوهشی، ادبی، هنری و کارگاه‌های آموزشی اجرا می شود که بخش پژوهشی با محوریت حجاب در ایران، حجاب در ادیان و ملل، فلسفه حجاب، مصونیت و حجاب است.

بخش ادبی و هنری نیز در زمینه های شعر کلاسیک، شعر آزاد، داستان کوتاه، نثر ادبی، خاطره، نمایشنامه، فیلمنامه، عکس، داستان و هنرهای تجسمی است که دانشجویان می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره واقع در دانشگاه ارومیه ارسال کنند.

بخش فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جشنواره مرواریدی در صدف را در پنج دانشگاه بزرگ کشور از جمله دانشگاه ارومیه در منطقه دو، دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه سه، دانشگاه هنر اصفهان در منطقه چهار و دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در منطقه پنج برگزار می کند.

این جشنواره با حضور 14 دانشگاه منطقه دو کشور، دانشگاه‌های پیام نور و دانشگاه‌های آزاد استان آذربایجان غربی به مدت یک هفته اجرا می شود.

کد مطلب 646005

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