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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۸

لرستان مقام اول تولید بچه ماهی قزل آلا در کشور را داراست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: لرستان با تولید سالانه بیش از 80 میلیون بچه ماهی قزل آلا، مقام اول را در این زمینه در کشور به خود اختصاص داده است.

رضا فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: همچنین لرستان از نظر تولید ماهیان پرورشی مقام دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به نقش طرحهای پرورش ماهی در افزایش میزان اشتغالزایی در این استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 300 مزرعه پرورش ماهی در سطح استان وجود دارد که بیش از دو هزار و 500 نفر در این مزارع مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: پیش بینی می شود تولید ماهیان گرم آبی و سرد آبی در لرستان به بیش از 10 هزار تن افزایش یافته و جایگاه لرستان در این زمینه در سطح کشور ارتقا یابد.

کد مطلب 646006

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