به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها روز گذشته در نشستی با حضور وزیر علوم، وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد و معاونین این سازمانها و تنی چند از اندیشمندان و صاحب نظران بر ضرورت گفتمان سازی جدید در عرصه مسائل فرهنگی سیاسی در دانشگاهها تاکید کرد و ایجاد فرصت جهت پویایی و فعال سازی محیط دانشگاه ها را از ضروریات دانست.

حجت الاسلام محمدیان در ادامه توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون مباحثی چون آزاد اندیشی، اصلاح طلبی انقلابی و اعتماد به نفس را راهگشای مشکلات امروز جامعه دانشگاهی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به تلاش ها و تحرکات دشمنان برای ضربه زدن به فضای دانشگاهی، هوشیاری نسبت به سناریو دشمن، ضرورت توجه به چالش ها و بررسی نقاط ضعف موجود را وظایف مدیران و مسئولین حوزه آموزشی دانست.

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها حمایت فکری و معنوی دانشجویان متعهد و شایسته را از اولویتهای سیستم آموزش عالی کشور عنوان و بر تقویت و روحیه بخشی و توانمندسازی این قشر دانشگاهی تاکید کرد.

وی افزود: باید فضای دانشگاه فضای آرام و دور از اغتشاش و آشوب باشد.

محمدیان با تاکید بر رعایت قانون و موازین اساسی نظام افزود: برخوردها با جریانات انحرافی و افراطی باید به صورت منطقی و با نگاهی اخلاقی و تربیتی صورت گیرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به فضای کنونی دانشگاه در آستانه انتخابات گفت: دانشگاه خانه احزاب نیست و مصلحت دانشگاه این نیست که احزاب پیاده نظامشان را از دانشگاه بگیرند.

وی همچنین حضور دولتمردان در دانشگاه ها را بسیار مفید دانست و آن را در جهت پاسخگویی به شبهات جامعه دانشجویی در خصوص فعالیت ها و عملکرد دولت مثبت و لازم ارزیابی کرد.

زاهدی : نباید در فضای دانشگاهی حالت انسداد پیش آید

دکتر زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه به تحولات ارزنده بحث های آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی در فضای دانشگاهی اشاره کرد و افزود: شاخصهای موجود نشانگر موفقیت دولت نهم در این عرصه هاست.

وی همچنین بسط فعالیتهای شوراهای فرهنگی را لازم دانسته و بر لزوم ارائه برنامه های فرهنگی، سیاسی به خصوص در بحث دینداری دانشجویان توسط این شوراها تاکید کرد.

دکتر زاهدی با اشاره به فعالیت های تشکل های دانشجویی افزود: نباید در فضای دانشگاهی حالت انسداد پیش آید.

وی همچنین بر حمایت از بخش علمی تاکید کرده و افزود: گفتمان علمی باید در دانشگاهها لحاظ شود.

وزیر بهداشت : تاکید بر وجود نگاه راهبری در فعالیتهای دانشگاهی

دکتر محمد باقر لنکرانی نیز طی سخنانی فعالیت های دولت نهم در این مدت را غرور آفرین و مثبت ارزیابی کرد و استفاده بهینه از فرصت های موجود باقی مانده را ضروری دانست.

وزیر بهداشت در این جلسه بر داشتن نگاه راهبردی در فعالیت های دانشگاهی تاکید کرد.

وی ساختار آموزش عالی کشور را در این حوزه چندان موفق ندانست و توجه مدیران و مسئولین ذیربط را به اصلاح ساختار و انجام برنامه ریزی های اساسی و مبنایی در حوزه فعالیت های دانشگاهی ضروری و مهم ارزیابی کرد.