علامه فضل الله عراقی ها را به وحدت برای اخراج اشغالگران فرا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر علامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنانی در دیدار با هیئتی از موسسه زنان عراقی به ریاست " کوکب العطار" از نمایندگان سابق پارلمان عراق و همچنین شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی عراق درباره اوضاع سیاسی و فرهنگی این کشور گفتگو کرد.

علامه "محمد حسین فضل الله" که یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمار می رود، در این گفتگوها تاکید کرد: عراقی ها باید از هرگرایش و طیفی درباره دو اصل با یکدیگر وحدت نظر داشته باشند و متحد شوند.

وی درادامه اعلام کرد: اخراج اشغالگران و ساخت عراق براساس پایه های اسلامی و ملی دو اصل اساسی و مهمی است که عراقی ها باید برسر آن متحد باشند.

علامه فضل الله درعین حال هرگونه توافقی را بین دولت عراق و دولت آمریکا رد کرد و گفت: این توافقنامه به مثابه توافقی بین گرگ و شتر است.

وی همچنین با رد موضوع فدرالسیم درعراق تصریح کرد: این موضوع حال حاضر و آینده عراق را از بین می برد.