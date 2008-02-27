مردم منتظر چشیدن طعم شیرین توسعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی در جمع ائمه جماعات استان قم گفت : بدون تعارف باید بگویم، مشکلاتی در کشور وجود دارد و باید این مشکلات را به دور از دعواهای سیاسی حل کنیم.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت : مردم به موفقیتهای هستهای و ... افتخار میکنند ولی هنوز طعم شیرین توسعه را نچشیده اند.
وی گفت : باید از ظرفیت نخبگان و بهره گیری از علم و دانش برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم.
لاریجانی ادامه داد : ما اگر در آینده با مشکل مواجه شویم از خارج نیست بلکه از داخل است زیراه ما تهدیدات را پشت سر گذاشتیم و به تراز بالایی دست یافتهایم.
وی تأکید کرد : تشکیل مجلس کار آمد میتواند برای حل مشکلاتی نظیر اشتغال و تورم مهم و تأثیرگذار باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت انتخابات و تشکیل مجلس آینده گفت : هیچ دورهای از انتخابات مجلس همانند انتخابات مجلس هشتم تا این اندازه از اهمیت برخوردار نبوده است.
وی گفت : اگر در این شرایط حساس با فرزانگی به مسائل نگاه شود شاهد بروز و ظهور نمای جدیدی از تمدن اسلامی خواهیم بود.
لاریجانی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با پایداری بر روی آرمانهای انقلاب همواره به اهداف خود نایل شده است، گفت : امروز وجود نیروی متخصص، منابع نفت و گاز و تأثیرگذاری انقلاب در منطقه باعث شده تا به یک کشور قدرتمند تبدیل شویم.
وی اظهار داشت : نمایندگی از شهر قم برای من افتخار بزرگی است و علت تاخیر در اعلام کاندیداتوری فقط احساس نگرانی از سنگینی مسئولیت بوده است.
لاریجانی افزود : امیدوارم راه برای خدمت به شهر مقدس قم فراهم شود و بتوانم از سابقه کار اجرایی برای حل مشکلات شهر استفاده کنم زیرا شهر قم به عنوان پایتخت فرهنگی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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