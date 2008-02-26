دکتر محمد مجید الشیخ سفیر عراق در تهران که در خصوص سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق با خبرنگار مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: دولت و ملت عراق آمال و آرزوهای بزرگی در خصوص تاثیرات مثبت و سازنده این سفر در توسعه روابط دو جانبه دارند.

وی افزود: سفردکتر احمدی نژاد به عراق از آن جهت که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن تاکنون سابقه نداشته، بالاترین مقام اجرایی ایران به عراق سفر کند، منحصر به فرد است که امیدواریم در جریان این سفر یادداشت های تفاهم خوبی در بسیاری از زمینه ها بین دو کشور امضا شود.

سفیر عراق از جمله یادداشت تفاهم هایی که ابراز امیدواری کرد بین ایران و عراق در جریان سفر دکتر احمدی نژاد به بغداد به امضای دو کشور برسد، توافق درباره ایجاد خط لوله نفتی دو سویه بصره - آبادان و فعال سازی پروژه راه آهن بصره - خرمشهر و پرداخت وام یک میلیارد دلاری به کشورش عنوان کرد.

مجید الشیخ در پایان همچنین ابراز امیدواری کرد سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق در تسریع و افزایش سطح مذاکرات ایران و آمریکا درباره مسائل آن کشور، پس از این سفر موثر باشد.