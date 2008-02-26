  1. سیاست
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۹

سفیر عراق در گفتگو با مهر:

سفر احمدی‌نژاد به عراق منحصر به ‌فرد و نقطه عطفی در روابط دو کشور است

سفر احمدی‌نژاد به عراق منحصر به ‌فرد و نقطه عطفی در روابط دو کشور است

سفیر عراق در تهران، سفر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به عراق را تاریخی و نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد در این سفر که هفته آینده انجام می‌شود، طرفین به توافقات خوبی درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه به ویژه در عرصه سازندگی دست یابند.

دکتر محمد مجید الشیخ سفیر عراق در تهران که در خصوص سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق با خبرنگار مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: دولت و ملت عراق آمال و آرزوهای بزرگی در خصوص تاثیرات مثبت و سازنده این سفر در توسعه روابط دو جانبه دارند.

وی افزود: سفردکتر احمدی نژاد به عراق از آن جهت که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن تاکنون سابقه نداشته، بالاترین مقام اجرایی ایران به عراق سفر کند، منحصر به فرد است که امیدواریم در جریان این سفر یادداشت های تفاهم خوبی در بسیاری از زمینه ها بین دو کشور امضا شود.

سفیر عراق از جمله یادداشت تفاهم هایی که ابراز امیدواری کرد بین ایران و عراق در جریان سفر دکتر احمدی نژاد به بغداد به امضای دو کشور برسد، توافق درباره ایجاد خط لوله نفتی دو سویه بصره - آبادان و فعال سازی پروژه راه آهن بصره - خرمشهر و پرداخت وام یک میلیارد دلاری به کشورش عنوان کرد.

مجید الشیخ در پایان همچنین ابراز امیدواری کرد سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق در تسریع و افزایش سطح مذاکرات ایران و آمریکا درباره مسائل آن کشور، پس از این سفر موثر باشد.

کد مطلب 646035

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها