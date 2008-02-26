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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۴

دومین جشنواره استانی ادبیات بومی مقاومت در رشت برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره استانی ادبیات بومی مقاومت 12 اسنفد ماه در دانشگاه گیلان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این جشنواره با موضوع پژوهش در زمینه های آسیب شناسی زبانی و نقد ساختاری و محتوایی شعر گیلکی، تالشی و گالشی در حوزه دفاع مقدس برگزار می شود.

جشنواره استانی ادبیات بومی مقاومت با مشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، دانشگاه گیلان ، 12 اسفندماه ساعت 9 صبح در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار می شود.

در این جشنواره از 10 پژوهشگر و صاحب نظر عرصه ادبیات بومی و دفاع مقدس تقدیرخواهد شد.

اولین جشنواره ادبیات بومی مقاومت در بهمن ماه سال 85 در زمینه شعر بومی دفاع مقدس در رشت برگزار شد و آثار این جشنواره درکتابی با عنوان "تی باغه سورخه گولان " منتشر شده است.

کد مطلب 646042

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