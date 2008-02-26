دومین جشنواره استانی ادبیات بومی مقاومت در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این جشنواره با موضوع پژوهش در زمینه های آسیب شناسی زبانی و نقد ساختاری و محتوایی شعر گیلکی، تالشی و گالشی در حوزه دفاع مقدس برگزار می شود.

جشنواره استانی ادبیات بومی مقاومت با مشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، دانشگاه گیلان ، 12 اسفندماه ساعت 9 صبح در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار می شود.

در این جشنواره از 10 پژوهشگر و صاحب نظر عرصه ادبیات بومی و دفاع مقدس تقدیرخواهد شد.

اولین جشنواره ادبیات بومی مقاومت در بهمن ماه سال 85 در زمینه شعر بومی دفاع مقدس در رشت برگزار شد و آثار این جشنواره درکتابی با عنوان "تی باغه سورخه گولان " منتشر شده است.