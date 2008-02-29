به گزارش خبرگزاری مهر، این پژوهشنامه در دو بخش اصول و مبانی نقد و پژوهش هنری و نقد نامه منتشر شده است.

بخش نخست این شماره به پیشینه نقد هنری در ایران و آگاهی از ساختارهای ذهنی صاحب نظران و تاریخ هنرنویسان گذشته که در متون خود گاه به تجلیل و نقد آثار هنری نیز اقدام کرده اند می پردازد.

از مقاله های این بخش می توان به معنا و نقد در آثار قدمای اسلامی و ایرانی از دکتر بلخاری، راه و رسم پیشینیان در نقد تألیف حبیب درخشانی و مقاله مقایسه در مطالعات هنری ایرانی نوشته دکتر بهمن نامور مطلق و منیژه کنگرانی اشاره کرد.

بخش دوم به معرفی یکی از رویکردهای رایج نقد هنر در دنیای معاصر یعنی نقد واسازی اختصاص یافته است. مقالاتی با عنوان نقد شالوده شکنانه در عرصه هنر و زیبایی شناسی تألیف دکتر حسین علی نوذری، رویکرد و نقد دریدا به هنر تألیف دکتر ضیمران، از نشانه شناسی تا واسازی عکس تألیف دکتر نجومیان در این بخش منتشر شده اند.

از دیگر مقالات این بخش نیز ارزش معرفتی واسازی در اندیشه تولستوی تألیف دکتر احمد پاکتچی و دریدا و امر والا تألیف دکتر فلیپ شاو استاد دانشگاه لستر انگلستان هستند.