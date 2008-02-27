تیم ملی قایقرانی اسلالوم ایران عازم تایلند می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی مردان و زنان اسلالوم کشورمان متشکل از 10 قایقران به سرپرستی تیمورتاش، دبیر فدراسیون قایقرانی برای برپایی اردویی 2 هفته ای امروز از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) عازم بانکوک شده و تمرینات خود را تا 27 اسفند ماه در این کشور ادامه خواهند داد .

حسن تیمورتاش، دبیر فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب در رابطه با این اعزام گفت : با توجه به اینکه ما در ایران پیست مناسبی جهت تمرین تیم ملی اسلالوم نداریم به تایلند می رویم و در پیستی که مسابقات کسب سهمیه المپیک در آن برگزار می شود تمرین می کنیم. شناخت این پیست و تمرین در آن قبل از مسابقات کسب سهمیه المپیک برای ما ضروری است و به عقیده من پاروزنان تیم ملی ایران تجربه خوبی کسب خواهند کرد.

وی ادامه داد: در این سفر قصد داریم با مسئولان قایقرانی چین نیز مذاکراتی انجام دهیم تا بتوانیم در سال آینده و قبل از آغاز مسابقات آسیایی مقدمات برگزاری اردوهای آماده سازی تیم های اسلالوم، آبهای آرام و روئینگ را فراهم کنیم و قراردادهای لازم را برای رزرو جا ببندیم. همچنین در صورت امکان از پیست اسلالوم پکن نیز بازدیدی خواهیم داشت.

تیمورتاش تصریح کرد : با برگزاری اردوی تایلند و در صورت قطعیت اردوی چین قایقرانان تیم ملی اسلالوم می توانند خود را محک خوبی بزنند و به عقیده من شانس ما برای کسب سهمیه المپیک بسیار زیاد می شود.

وی افزود : تیم اعزامی به تایلند تیم الف است و تیم ب نیز در تهران و زیر نظر اولیایی کمک مربی تیم ملی تمرینات خود را ادامه می دهند تا آمادگی لازم را کسب کنند و در نهایت از بین اعضای دو تیم بهترین نفرات را به مسابقات کسب سهمیه المپیک اعزام خواهیم کرد.

مسعود خدایاری، محمدرضا کربلایی، محمد بابایی، بردیا مهرجو، سولماز عباسی، منیره نصر و لیدا خلیلی با سرمربیگری هنری کوزاک اعضای تیم ملی الف اسلالوم را تشکیل می دهند. آریا جعفری از اصفهان، ندا سلیمانی از زنجان، حسین بیگی و علی آصفی از تهران، زهرا زحمت کش از شیراز و نیما میمی و مهدی نظری از انزلی نفرات تیم ملی ب کشورمان هستند که اردوی خود را در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران از تاریخ نهم اسفند به مدت 21 روز برپا خواهند کرد .