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۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۳

برای برپایی اردوی المپیک؛

تیم ملی قایقرانی اسلالوم ایران عازم تایلند می شود

تیم ملی قایقرانی اسلالوم ایران برای برپایی اردویی تدارکاتی پیش از مسابقات انتخابی المپیک امروز عازم تایلند خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی مردان و زنان اسلالوم کشورمان متشکل از 10 قایقران به سرپرستی تیمورتاش، دبیر فدراسیون قایقرانی برای برپایی اردویی 2 هفته ای امروز از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) عازم بانکوک شده و تمرینات خود را تا 27 اسفند ماه در این کشور ادامه خواهند داد .

حسن تیمورتاش، دبیر فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب در رابطه با این اعزام گفت : با توجه به اینکه ما در ایران پیست مناسبی جهت تمرین تیم ملی اسلالوم نداریم به تایلند می رویم و در پیستی که مسابقات کسب سهمیه المپیک در آن برگزار می شود تمرین می کنیم. شناخت این پیست و تمرین در آن قبل از مسابقات کسب سهمیه المپیک برای ما ضروری است و به عقیده من پاروزنان تیم ملی ایران تجربه خوبی کسب خواهند کرد.

وی ادامه داد: در این سفر قصد داریم با مسئولان قایقرانی چین نیز مذاکراتی انجام دهیم تا بتوانیم در سال آینده و قبل از آغاز مسابقات آسیایی مقدمات برگزاری اردوهای آماده سازی تیم های اسلالوم، آبهای آرام و روئینگ را فراهم کنیم و قراردادهای لازم را برای رزرو جا ببندیم. همچنین در صورت امکان از پیست اسلالوم پکن نیز بازدیدی خواهیم داشت.

تیمورتاش تصریح کرد : با برگزاری اردوی تایلند و در صورت قطعیت اردوی چین قایقرانان تیم ملی اسلالوم می توانند خود را محک خوبی بزنند و به عقیده من شانس ما برای کسب سهمیه المپیک بسیار زیاد می شود.

وی افزود : تیم اعزامی به تایلند تیم الف است و تیم ب نیز در تهران و زیر نظر اولیایی کمک مربی تیم ملی تمرینات خود را ادامه می دهند تا آمادگی لازم را کسب کنند و در نهایت از بین اعضای دو تیم بهترین نفرات را به مسابقات کسب سهمیه المپیک اعزام خواهیم کرد.

مسعود خدایاری، محمدرضا کربلایی، محمد بابایی، بردیا مهرجو، سولماز عباسی، منیره نصر و لیدا خلیلی با سرمربیگری هنری کوزاک اعضای تیم ملی الف اسلالوم را تشکیل می دهند. آریا جعفری از اصفهان، ندا سلیمانی از زنجان، حسین بیگی و علی آصفی از تهران، زهرا زحمت کش از شیراز و نیما میمی و مهدی نظری از انزلی نفرات تیم ملی ب کشورمان هستند که اردوی خود را در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران از تاریخ نهم اسفند به مدت 21 روز برپا خواهند کرد .

کد مطلب 646051

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