دو هزار کاربر برای برگزاری انتخابات رایانه ای در استان مرکزی آماده شدند

محمد کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ۹۵۴دستگاه رایانه در ده شهرستان استان به شبکه اینترنتی وزارت کشور متصل شده که ۷۹۵دستگاه آن در شعب اخذرای و فرمانداریها مستقر و مابقی ذخیره است.
کردی افزود: مذاکرات برای تقویت پهنای باند اینترنتی استان از ۶۴به ۲۵۸ کیلوبایت در دستور کار است.
کردی اضافه کرد: ۶۵درصد شعب اخذ رای استان به صورت کامل با شبکه اینترنت ارتباط دارند و مابقی شعب نیز قرار است با رفع نقص خطوط GSMبه شبکه وصل شود.
وی افزود: براساس ماده ۳۲قانون انتخابات شعب پرتراکم می توانند دو کاربر درکنار پنج عضو شعبه داشته باشند که با ارسال نامه ای از ستاد انتخابات کشور افزایش نیروهای کاربر تا سه نفر و اعضای شعب پرتراکم تا هشت نفر بلامانع است.
از شش حوزه انتخابیه اصلی استان مرکزی هفت نفر برای نمایندگی مجلس هشتم انتخاب می شوند.
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