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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۷

دو هزار کاربر برای برگزاری انتخابات رایانه ای در استان مرکزی آماده شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مسوول کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: در استان مرکزی یک هزار و ‪ ۹۰۸‬کاربر رایانه برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم استان حضور و آموزش دیدند که ‪ ۲۰‬درصد آنان نیروهای پشتیبان هستند.

محمد کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ‪ ۹۵۴‬دستگاه رایانه در ده شهرستان استان به شبکه اینترنتی وزارت کشور متصل شده که ‪ ۷۹۵‬دستگاه ‌آن در شعب اخذرای و فرمانداریها مستقر و مابقی ذخیره است.

کردی افزود: مذاکرات برای تقویت پهنای باند اینترنتی استان از ‪ ۶۴‬به ‪۲۵۸‬ کیلوبایت در دستور کار است.

کردی ‌اضافه کرد: ‪ ۶۵‬درصد شعب اخذ رای استان به صورت کامل با شبکه اینترنت ارتباط دارند و مابقی شعب نیز قرار است با رفع نقص خطوط ‪ GSM‬به شبکه وصل شود.

وی ‌افزود: براساس ماده ‪ ۳۲‬قانون انتخابات شعب پرتراکم می ‌توانند دو کاربر درکنار پنج عضو شعبه داشته باشند که با ارسال نامه ‌ای از ستاد انتخابات ‌کشور افزایش نیروهای کاربر تا سه نفر و اعضای شعب پرتراکم تا هشت نفر بلامانع است.

از شش حوزه انتخابیه اصلی استان مرکزی هفت نفر برای نمایندگی مجلس هشتم انتخاب می‌ شوند.

کد مطلب 646060

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