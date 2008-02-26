"دیالوگ" با استقبال مخاطبان مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن نمایش شهرستان ری اعلام کرد "دیالوگ" کاری از مرکز نمایش حوزه هنری ری است که با همکاری اداره ارشاد و انجمن نمایش شهرستان ری از دوم تا نهم اسفند اجرا می‌شود و در سه اپیزود به مسائل و مشکلات زوج‌های جوان می‌پردازد.

این نمایش در که در مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی اجرا می‌شود در شب‌های گذشته مورد استقبال مخاطبان و علاقمندان قرار گرفته است. سعید غلامی، سمیه انصاری، فاطمه بیگی، سهراب رستمی، مژگان جمشیدی و وحید پیماندار بازیگران نمایش 60 دقیقه‌ای "دیالوگ" هستند که تا نهم اسفند هر روز از ساعت 18 در مجتمع رازی واقع در میدان نماز شهر روی صحنه می‌رود.