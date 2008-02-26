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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۷

"دیالوگ" با استقبال مخاطبان مواجه شد

نمایش "دیالوگ" به نویسندگی مجید قربانی و کارگردانی وحید پیماندار که در مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتح رازی شهر ری روی صحنه رفته با استقبال عموم روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن نمایش شهرستان ری اعلام کرد "دیالوگ" کاری از مرکز نمایش حوزه هنری ری است که با همکاری اداره ارشاد و انجمن نمایش شهرستان ری از دوم تا نهم اسفند اجرا می‌شود و در سه اپیزود به مسائل و مشکلات زوج‌های جوان می‌پردازد.

این نمایش در که در مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی اجرا می‌شود در شب‌های گذشته مورد استقبال مخاطبان و علاقمندان قرار گرفته است. سعید غلامی، سمیه انصاری، فاطمه بیگی، سهراب رستمی، مژگان جمشیدی و وحید پیماندار بازیگران نمایش 60 دقیقه‌ای "دیالوگ" هستند که تا نهم اسفند هر روز از ساعت 18 در مجتمع رازی واقع در میدان نماز شهر روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 646064

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