گزارش البرادعی توفیق بزرگ ایران/ تردیدها درباره ایران غیرواقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی با بیان این مطلب افزود: حقیقت آن است که گزارش البرادعی از نظر فنی و کارشناسی دستاورد بسیار بزرگی برای بخش سیاسی کشور و دولت محسوب می شود چرا که بر مبنای آن ایران توانسته در چارچوب تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی مجموعه بسیار مهمی از اتهامات علیه خود را خنثی کند.

لاریجانی ادامه داد: آژانس در سال های گذشته ما را به مخفی کاری متهم کرده بود و همین موضوع به سوژه ای تبدیل شده بود تا آمریکا و کشورهای دیگر ضد ما موضع گیری کنند و ما نیز به طور دائم اعلام می کردیم که این نکاتی که مطرح می کنید درست نیست؛ به هر حال در نتیجه این مسایل و مذاکرات ایران و آژانس در شش سر فصل برنامه کاری، ایران همه مسایل را پاسخ داد و آژانس نیز در گزارش خود اعلام کرد که قانع شده و این مسایل را از دستور کار خود حذف نمود.

وی که دوشنبه شب با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفتگو می کرد، با بیان اینکه از نظر تهران بررسی مسایل فنی که آژانس به دنبال آن است در اولویت نخست قرار دارد، گفت:‌ بررسی ادعاهای کشوری بر علیه کشور دیگر و درخواست از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی ان در اولویت بعدی ما قرار دارد.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی با اشاره به ادعاهای جدید آمریکا علیه فعالیت های هسته ای ایران، افزود: آمریکا ادعاهایی را ضد ایران مطرح و اعلام کرده که اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد ما در سه بخش، مطالعاتی را دنبال کرده ایم، مطالعات مربوط به نمک سبز ، مطالعه و بررسی سامان دهی عملیات انفجارهای بزرگ و مطالعه درباره فرستادن موشک کلاهک دار به خارج از جو و هدایت آن به داخل جو. اما واقعیت آن است که آمریکا در ادامه درباره این سه موضوع مطالعاتی داستان سرائی هایی کرده که بیشر به خیال بافی شبیه است.

لاریجانی با اشاره به پاسخ های ایران به ابهامات مطرح شده درباره فعالیت های هسته ای ایران که از سوی برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا مورد تاکید قرار گرفته، گفت:‌ آژانس این مسایل را با ما پیگیری کرده و ما نیز پاسخ داده ایم که این مطالب به طور کلی بی اساس است و البته آژانس نیز هیچ علامت و سرنخی درباره این ادعاها در دست ندارد.

وی در ارزیابی نکات منفی گزارش البرادعی اظهار داشت: یکی از نکات منفی گزارش البرادعی این است که وزن تاکیدش بر ادعاهای آمریکا زیاد است و این درحالی است که وزن این گزارش درباره پاسخ ایران به مسایل شش سرفصل برنامه کاری کاملا متفاوت است.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی، در بخش دیگری از سخنانش برنامه هسته ای ایران را هدیه ای به کشورهای منطقه و دنیا دانست و گفت: ایران می تواند یک از پاک ترین فن آوری های هسته ای را با قیمتی صادقانه در اختیار کشورهای منطقه و دنیا قرار دهد و طعم همکاری صادقانه در این زمینه را به انان بچشاند.

لاریجانی با بیان اینکه امروز ایران وارد آستانه جدید و دوره پساتوانمندی در عرصه دستیابی به فن آوری هسته ای شده است، افزود: توانمندی های ما در چارچوب NPT و اهداف صلح امیز است بنابراین باید به آن افتخار کنیم و دولت در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری کند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد سیاسی موضوع هسته ای در خاورمیانه اضافه کرد: ما امروز می توانیم مسئله خلع سلاح را از منطقه آغاز کنیم چرا که این موضوع یعنی خاورمیانه عاری از سلاح اتمی، مسئله ای مورد پسند همه دنیاست. اکنون مشخص شده که برخلاف جنگ جهانی دوم که دو بمب اتمی سرنوشت جنگ را تعیین کرد، دیگر سلاح های هسته ای نمی توانند باعث افزایش قدرت دفاعی کشوری شوند و این مسئله در موضوع حمله آمریکا به عراق و شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه به وضوح نمایان شد.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی همچنین با بیان اینکه دنیا در این مرحله باید در انتظار ایده های جدید ایران در خصوص خلع سلاح، عدم اشاعه و همکاری های جدید باشد، افزود: نباید گذاشت که توان هسته ای صرفا به چند کشور اختصاص یابد. ضمن آنکه از جمله دستاوردهای فرا مرزی ما در این مرحله این است که ثابت کرده ایم می توان در چارچوب NPT به حق مسلم خود و توانمندی هسته ای رسید.

لاریجانی ادامه داد: موفقیت ایران در این عرصه در حالی رخ نموده که در گذشته کشورها برای راهیابی به باشگاه هسته ای باید بمبی منفجر می کردند تا به عنوان عضو این باشگاه محسوب گردند اما ایران نخستین کشوری است که توانسته بدون انجام چنین حرکت زشتی، با گام های منطقی و مصمم در این باشگاه را به زور هم که شده باز کند و وارد آن شود.

وی با اشاره به تاثیرات مهم منطقه ای و بین المللی این اقدام ایران، ادامه داد: ‌ایران امروز مسئولیت مهمی دارد و در صحنه بین المللی چشم بسیاری از کشور ها به ایران است که کمک کنیم زمینه همکاری هسته ای در دنیا بازتر شود و نهایتا اینکه باشگاه انحصاری در زمینه انرژی هسته ای ایجاد نشود.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی افزود: اگر پیروزی های ایران نبود کشورهای دیگر فکر نمی کردند بتوانند روزی خواب انرژی هسته ای را هم ببینند اما اکنون طالب این انرژی گرانبها هستند و نه تنها آن را حق خود می دانند بلکه فکر می کنند باید از همین فردا تحرک برای دستیابی به آن را شروع کنند.



لاریجانی در ادامه با بیان اینکه امروز زمینه های سخت گیری در موضوع هسته ای علیه ایران وجود ندارد، ادامه داد: واقعیت آن است که ما امروز به وضوح شاهد نگرانی و عصبانیت آمریکا و اسرائیل هستیم زیرا آنان منتظر بوده اند که گزارش البرادعی مسیر سختگیرانه آینده علیه ایران را توجیه نماید.

وی با بیان اینکه ‌ معنای این مساله این نیست که شورای امنیت علیه ایران قطعنامه جدید صادر نخواهد کرد، ادامه داد: شورای امنیت باید موضوعی در گزارش البرادعی علیه ایران پیدا کند و در این گزارش فقط ادعاهای آمریکا بر علیه ایران مطرح شده و این موضوع هم ربطی به آژانس ندارد زیرا آمریکا روزانه 200 ادعا علیه ما مطرح می کند.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی در ادامه گفت: امروز نوعی انزوا در موضع آمریکا کاملا محسوس است زیرا واشنگتن تنها باید با ادعاهای خود علیه ما پیش برود و این در حالی است که آمریکایی ها پیش از این می خواستند اسب البرادعی را سوار شوند ولی اکنون دریافته اند که این اسب زین مناسبی برای سواری ندارد.

لاریجانی همچنین اظهار داشت: در نتیجه مسئله هسته ای ایران، برای حیثیت سازمان ملل و شورای امنیت و آژانس خیلی مهم است که شورای امنیت فراتر از آژانس قدم برندارد و بگذارند این نهاد بین المللی کار خود را ادامه دهد اگرچه شورای امنیت شورای با اعتباری نیست و کارهای ناموجه در گذشته انجام داده و به همین دلیل خیلی از مصوباتش نیز بی فایده بوده است.

وی تصریح کرد: طرف های مقابل ما باید بدانند که ما در ایران ننشسته ایم تا ببینیم آمریکایی ها چه زمانی از ما راضی می شوند؛ ما در 30 سال گذشته هم بدون موافقت آمریکا کشور خود را توسعه داده ایم. به هر صورت ما در چالش نسبتا وسیعی در موضوع هسته ای با انان قرار گرفته ایم و با یاری خدا در حال پشت سر گذاشتن این چالش هستیم و توانمندی ما سرمایه بزرگی در این راه است ولی به طور کلی قطعنامه احتمالی آنان علیه ایران برای این که دندان های سفتی داشته باشد، شانس بالایی ندارد.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی همچنین تاکید کرد: درایت مقام معظم رهبری در راهبرد انرژی هسته ای، پایبندی دولت و اعتقاد راسخ به درستی این راه و پیگیری درست آن و حمایت مردم سه عامل اصلی دستاوردهای عظیم کشور در دستیابی به فن آوری صلح امیز هسته ای بوده و در این چارچوب توجه به این نکته لازم است که در ایران هیچ وطن پرستی نیست که از این دستاورد احساس افتخار نکند و این موضوع مهمی است که می توان با اتحاد ملی از چالشها موفق بیرون امد.

لاریجانی افزود: دنیای امروز مانند شطرنج است و این گونه نیست که به کسی هدیه دهند واز کسی هدیه بخواهند با طرفی مثل ایران که در اوج توانمندی است نیز هیچ راهی جز همکاری مشترک برای بازسازی چارچوب منافع وجود ندارد.

